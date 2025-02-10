衛詩雅榮升「五孩之母」 初見「女兒」親撰家書 盡顯母愛 (15:42)

準人妻衛詩雅（Michelle）與導演劉偉恒（Benny）及太太王沛然，還有劉的12歲的大女饅頭與10歲的細女包包，早前一同跟隨宣明會到柬埔寨探訪。經過一星期探訪和體驗當地居民及孩童生活，Michelle與Benny感受甚深。

行程中，他們獲安排先到社區探訪特困家庭，其後又到訪修葺中的小學，然後再經6小時車程，到達另一個即將完成發展目標的社區探訪，從兩個社區內農耕、煮食、教育、基建、水利等多方面對比，他們正好以助養者第一身去感受如何透過社區發展改善孩童的生活。

Michelle自言性格感性，公司同事都提點她控制淚腺，唯去到當地探訪仍禁不住被觸動落淚，她說：「去探訪，我知道會有感受，但係冇諗過咁多感受，好似佢哋同我化新娘妝咁，嗰個年輕人得到支援，有機會去學化妝，𠵱家仲係當地人氣化妝師，真係好感動，呢個係好有意義嘅新娘妝。」

Michelle最快樂的行程，就是與助養了6年的助養女兒Chankoa見面，又與「女兒」溫馨做手工，她說：「見到佢已經眼濕濕，但係又唔想嚇親佢，要忍住眼淚。我仲扮晒阿媽咁，叫佢拎啲功課出嚟睇吓，我即刻有啲唔好意思，因為我用當地高棉語寫咗張卡畀佢，但係佢啲字靚過我好多。」Michelle表示手寫高棉語，是未婚夫的意思：「佢叫我唔好寫英文，用當地語言容易溝通，我即刻開電話睇住個翻譯嚟抄。」

她希望將來能帶同未婚夫再度探訪：「希望15年後，我再返嚟探佢哋（Kuleaen社區），見證佢哋嘅改變。如果將來有小朋友，我都好希望佢哋可以睇到呢啲片段，甚至有機會嚟經歷。」

她坦言首兩天探訪特困家庭，看到他們的害怕：「佢哋 (特困家庭）唔敢同你傾偈，連眼神接觸都唔敢，但係喺後面已經發展完嘅社區，我見到自信，就算15、16歲都會走埋嚟同我分享。原本我都會諗，我可以幫到佢哋啲咩呢？到咗第3日，我見到希望，以前我可能好快落判斷，覺得幫唔到手，𠵱家我覺得要花時間睇清楚、了解清楚，係真係可以幫到佢哋，蟋蟀場、菜園同學校呢啲，見到佢哋可以照顧到自己，真係好開心，我見到好多希望，好多謝宣明會邀請我嚟。」

她直言單憑相片、片段甚至她的分享，對大眾來說可能感受不深，但Michelle相信上天給予她這次探訪的機會，必定有意義：「我好感謝嚟到呢度，我睇到佢哋好勤力，只係佢哋冇資源同方法。我哋身邊有啲人，畀咗方法佢哋、教佢哋點做，但係佢哋就係唔做，但係呢度嘅人好努力，可能只係畀一隻雞佢哋，話畀佢哋聽可以點，佢哋就可以變到𠵱家咁，我覺得真係要珍惜，珍惜你哋擁有嘅一切。我唔係話一定要大家捐錢，但係至少遇到困難，唔好話『我好慘』、『我冇辦法』，辦法一定有㗎！」Michelle表示經過這次的體驗，回港後即時再多助養兩名兒童，連同已經助養的三名兒童，Michelle準備榮升「五孩之母」！

Benny和太太於探訪行程初期，對於自己能否幫助到有需要的人，同樣感到疑惑：「我哋嚟派一餐飯，鼓勵佢哋，大家跳一日繩，咁之後呢？我哋可以做啲咩幫到佢哋？」直到親身看到孩童、家庭與及整個社區的成長，Benny感動地說：「勿以善小而不為，可能我哋會諗每個月嗰少少錢，每年收信同卡，到底我哋幫到啲咩呢？今次我哋真係睇到，改變唔係一朝一夕嘅，當中有好多困難係我哋想像唔到，但係畀啲時間就會做到。」

作為父親，Benny在行程中遇見其中一位爸爸感受甚深：「初初覺得佢冇乜笑容，後來同佢影相、傾偈，見到佢開始笑。呢個爸爸曾經有啲唔好嘅習慣，因為宣明會嘅『喜樂家庭』課程，令佢改變咗好多，做番個爸爸、做番個男人。可能佢係由20呎嘅爛茅屋，慢慢到有自己嘅屋，男人就係要孭起頭家，佢其實好可愛，我最記得佢，我都要做好啲！」

（即時娛樂）