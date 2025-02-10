森美重遊拍拖深水埗麵店 讚太太貼地 談囝囝留學即哽咽 (15:55)

森美囝囝在外國留學，他百分百體會到當父親的心情，語調亦變得哽咽︰「囝囝臨去英國讀書前，自己好唔捨得，車咗佢去海邊...」（無綫提供圖片）

TVB Plus飲食節目《美食新聞報道》今晚（10日）「星級飯腳」請來森美擔任嘉賓，他先帶蔡景行（行仔）到深水埗，重遊跟太太陳雅嫻拍拖時光顧過的麵店。

森美表示此店提供免費醃蘿蔔非常開胃，蝦籽撈麵、蠔油冬菇及牛腩牛筋是每次必食。森美笑言首次幫襯，反而是太太帶路，他說︰「嗰時同太太仲拍緊拖，有一日佢話帶我去深水埗食嘢，一個女仔會同你去深水埗，呢啲女仔好呀，直情可以託付終生。」

2人來到九龍城一間集茶餐廳與打邊爐於一身的食肆，當年杜琪峯執導電影《PTU》亦曾在此取景。森美自言與此店淵源始於中學時代，是自己跟同學仔的「飯堂」，除了提供學生午市優惠外，還有一鬼馬原因︰「食完之後就會到隔籬街食埋豆腐花，因為好多女學生都會幫襯。」

森美又提到中學時期跟爸爸的一段往事，爸爸駕的士載森美到九龍塘考中學，途中汽車爆胎又下傾盆大雨，當時情况非常狼狽︰「爸爸驚我趕唔切考試，用膠袋笠住個頭拆咗條軚，推上斜路間軚舖修補，望住爸爸背脊好感動。」到森美囝囝在外國留學，他百分百體會到當父親的心情，語調亦變得哽咽︰「囝囝臨去英國讀書前，自己好唔捨得，車咗佢去海邊...」說話間已眼泛淚光，不斷用紙巾拭淚卻不忘自嘲︰「拍戲要喊就喊唔到...之後我打電話畀爸爸，話𠵱家終於明白嗰時你送我去學校，唔捨得嘅感覺。」

（即時娛樂）