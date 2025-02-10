RubberBand赴東京知名錄音室錄碟 開支大幅提升 新歌談人生課題 (16:55)

樂隊RubberBand在2023年底推出過《Juntos》大碟後，最近正密鑼緊鼓製作他們第11張專輯（暫名《K》大碟），而第一首派台作品《想寫好的功課》亦於今日（10日）推出。

完成《Juntos》後，4位成員主音6號、結他手阿正、Bass手阿偉及鼓手泥鯭未有偷懶，反而更常見面，他們遠赴東京為《K》大碟錄音，加上有上一張專輯在泰國錄音經驗，樂隊早在出發前半年，已恆常每星期一或兩次，在band房造歌及編曲，為錄音做好前期準備。這次製作過程，6號形容為「見證阿正滿血回歸」，他說：「因為今次《K》大碟好多首歌都係由阿正創作先，然後全team人一齊潤飾，而揀選嘅demo之中，阿正佔9首，而第一首派台歌《想寫好的功課》，就係來自阿正嘅旋律。」

《想寫好的功課》的旋律有一份溫暖意境，6號表示：「阿正每年冬天都會去日本短住1、2個月，加上受到日本音樂薰陶，令佢寫出嚟嘅旋律，都予人好溫暖感覺，呢份溫暖意境，令我哋構想歌詞內容時，覺得唔應該係講大世界，而係講自身事情。」《想寫好的功課》由Tim Lui填詞，談及的是每個人自身事情，當中亦是RubberBand眾人的寫照，6號續道：「RubberBand出道已有17年，人生亦到了40中嘅階段，𠵱家回望過去，必定有好多事情，擺喺心裏好想做，但蹉跎呢個歲數仍然未做，《想寫好的功課》就係想講人生裏面，究竟有乜嘢事情想做，但你未做，或者係未做好、未做到，呢首歌就係有提醒嘅作用。」

在MV中，RubberBand邀來曾多次獲得香港舞台劇獎男主角的歐陽駿（Eddy）參演。擅演喜劇的Eddy今次淡然的演出，正好為《想寫好的功課》畫龍點晴，6號道：「MV係將歌詞嘅想法，放落去關於斷捨離故事：過去生命裏面可能有不同相遇、緣分，當中積存好多唔好或者冇用嘅嘢喺身邊，幻化成主角屋企瑣碎物件；Eddy喺斷捨離過程中，審視自己係點樣嘅人，餘下嘅物件，就係佢餘下時間想奮鬥嘅目標，繼續想完成嘅事情。」

說回《K》大碟的製作，RubberBand今次拉大隊到東京外，還有自出道已為樂隊錄音，但現在已移民加拿大的Jeremy Cheng，以及從香港回流日本名古屋定居的Tatsuhito Naruse，大家都紛紛走到東京參與錄音工作，形成大型Re-union現場。

不得不提的還有今次揀選的Victor Studio，是日本數一數二的錄音室，6號興奮道：「最嘩一聲係，木村拓哉、久石讓都喺度錄音，日本殿堂級樂隊Southern All Stars更加係長期book咗最頂一層嘅大studio錄音，而我哋用咗8日時間錄音，每日都會見到有唔同嘅管弦樂團、甚或小樂隊、爵士樂隊，民族音樂樂隊喺度錄音。」阿偉亦道：「雖然見唔到呢班日本頂尖音樂人，但時空交錯，大家身處同一個錄音室，覺得好神奇，因為嗰啲都係多年以嚟都好鍾意嘅偶像，能夠感受嗰個氣氛，係對我哋嘅創作同當時錄音都好有幫助，係好有靈氣嘅地方。」

除了是知名音樂人的錄音勝地，Victor Studio的設備亦完善，阿偉續道：「去日本錄音係我哋嘅夢想，講咗好多年，一直都想感受下係乜嘢一回事，今次去到真係感受到無論係軟件、硬件，例如工作人員、器材等等都係配合得好好。今次用咗好多復古樂器同埋錄音器材，係一種喺香港冇機會試到嘅錄音感覺。」由於只有8日的時間，RubberBand眾人都珍惜每一個時光，6號更爭取時間，多錄幾首歌的vocal，其他成員阿偉與泥鯭的bass與鼓聲都在東京當地完成，現時《K》大碟尚欠阿正的結他solo部分，以及6號的配唱部分，樂隊期望6月就可錄好所有歌曲，然後進行後期工作。

基於這次前往東京製作《K》大碟，製作費亦大幅提昇，但阿偉覺得物有所值，他說：「今次一團人飛去錄音使咗好多錢，但就覺得物有所值，因為最重要係音樂質素，而日本錄音嘅質素，我夠膽講係做到一個好高質素嘅效果。」

（即時娛樂）