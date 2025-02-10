吳君如助攻強尼理財 陳家樂連詩雅夫妻檔拍廣告吸金 (18:52)

吳君如﹑強尼和首次夫妻檔合作拍電視廣告的陳家樂及連詩雅（Shiga），一同演出銀行廣告，今次是君如第3度拍攝該銀行廣告，她以「前輩」身分，向強尼與陳家樂教路。強尼與陳家樂、連詩雅於廣告中的角色，與他們現實生活身分相近，引起共鳴。強尼家中上有高堂，下有妻兒；剛成為「新手爸媽」的陳家樂、連詩雅，初嘗父母滋味，同時亦要適應財政上的轉變。

陳家樂和Shiga迎接第一個BB，對家庭財政帶來重大變化，君如分享她的理財哲學：「現場拍攝時，我們一直圍繞這個話題，始終每個階段，都會遇到不同的顧慮，例如關於撫養下一代需要的預算，以及他們的將來，所以理財很重要。理財之路是一個漫長的旅程，每個人生階段都有不同的需要，幸好家樂和Shiga已經好有計劃 。」

家樂透露自Camila出世之後，已買了3份保險類的投資產品，讓囡囡成年後有一筆資金備用。

新手媽媽Shiga佩服君如兼顧事業和家庭，她向前輩討教：「我都有趁機會請教她教女方法，怎樣平衡工作與家庭生活，當然也有問君如的理財心得，得到君如助攻，獲益不少。」對於婚前只懂「盲儲」的 Shiga，君如贈言組織家庭之後，作為太太要掌握家中財政大權，好好分配各種使費，成為屋企揸弗人，才能令另一半勇敢外闖而無後顧之憂。

過了50歲的強尼坦言，理財上有新體會：「心態不同了，以前我並不是有長遠理財計劃的人，但現在去到 50 歲了，就會盤算自己5年後退休會怎樣？10年後退休又會怎樣？按照時間表有不同想法、不同計劃。再者，以前只需為自己一個計劃，現在需要將資金分配給家人及不同生活範疇。自己亦有想過到海外置業，也留意將錢轉外幣存款等。」

（即時娛樂）