周嘉洛對新劇收視冇壓力 陳瀅為搞笑去到盡 JW自嘲肥到似個波 (21:14)

無綫新劇《痞子無間道》今晚（10日）首播，周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW王灝兒、車婉婉、曹永廉、麥美恩等，今晚與該劇台前幕後到酒樓出席首播飯局，周嘉洛到場獲粉絲送上印有「收視爆燈」旗幟預祝成功，他希望如粉絲所言，但對收視並沒有壓力，他說：「收視呢啲嘢好死，𠵱家可以喺網絡平台睇番，但我建議用合法途徑睇。」

他表示看報道才知自己有長達17分鐘赤裸畫面，不主張大家放大這場戲，他說：「拍攝時尷尬是有一啲，不過好快要習慣，加上有打底褲保護，同場演員好專業，冇令我有尷尬，其實呢場戲分別喺3個月內日子拍攝，大家仔細看，會發現我身形有所不同唔連戲，有3個唔同身形，我有幾場剝衫戲，不過呢場戲係最長。」

陳瀅表示該劇開拍至今已2年，有很多都不記得，早前監製安排他們看了頭5集，比想像中好笑和精彩，希望觀眾如第一輯般喜歡，她稱今次為了搞笑去得很盡，完全沒有收斂，和JW沒有顧及形象去演。對於JW歸隊幫手宣傳，她笑言：「好開心JW歸隊，冇佢總係爭咁啲，我哋做咗好多訪問，覺得精彩，因為之前JW同朱仔有啲拗撬，可以一次過發泄出嚟。」

JW剛去完日本旅行，一回來歸隊幫手宣傳，她一見到朱仔即責怪對方早前在宣傳活動上，將她的紙牌公仔掉在地上，朱仔解釋因紙牌公仔比真人高了三分二。她又投訴3位拍檔決定去日本旅行後，才問她去不去，朱仔說：「我哋未出發，佢已經喺日本，我曾同佢講過，我同嘉洛夾錢買機票請佢過嚟集合，但被佢拒絕。」

JW強調自己和朋友玩都好開心，還吃了很多美食，她說：「𠵱家好似個波咁，同自己講返嚟就開始減肥。（肥幾多？）冇磅過，我同個磅距離好遠，雖然我有勤力滑雪，消耗好多卡路里，但唔夠我所食嘅。」

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（即時娛樂）