周潤發寄語同業「見步行步」 盼政府出錢撐電影業 點名讚阮浩棕表現佳 (21:27)

發哥稱若然遇到合適和喜歡的劇本，片酬方面有議價空間，直言：「有得傾」。（劉永銳攝）

周潤發（發哥）、王寶強、劉昊然、導演陳思誠與戴墨合作的電影《唐探1900》在內地大收28億人民幣票房，他們今晚到尖沙咀出席《唐探1900》香港首映禮，舉行預祝票房大賣儀式，發嫂陳薈蓮、電影老闆林建岳、發行商黃百鳴也有現身支持，朱晨麗亦偕媽媽捧場。

發哥笑指王寶強和劉昊然合作後，2人受感染廣東話進步不少，即場指導兩人用廣東話向港大市民拜年。王寶強表示該片好玩和挑戰的地方，就是開場時與半裸上身、除剩短褲的劉昊然被布包在一起滾地的一幕，他沒有想過會跟昊然有這種相遇，覺得每一集《唐探》都有新挑戰，昊然笑說：「 拍這場戲之前我要不吃不喝，怕吃了會嘔吐出來，拍戲時也很想笑，但要忍住，不然我們就會變成親嘴。」

發哥指自己身為「本地薑」，會肩負起港區的謝票行動：「我跑完馬拉松，冇問題，因為有朋友都包場睇戲支持，總之我謝票謝到自己『謝晒』為止。」

發哥坦言希望拍港產片，只要劇本合適，定必考慮，也不抗拒學外語，問到有沒有留意哪位影視界新血有潛質？他讚「上等人」梁舜燕孫仔阮浩棕表現不錯，又叫大家多支持攞完進步獎項的男女演員。

他坦言香港電影市道環境嚴峻，能拍電影的機會不多，他說：「香港以前每年盛產300部電影，現在一年只有20部電影，落差好大，昔日港片有東南亞市場，賣埠成績好好，但現在很多地方都有自己電影製作，不用再買港片，變相香港收益少。」

發哥身為影壇一分子，寄語同業在逆市中「見步行步」，雖然《破•地獄》、《毒舌大狀》等題材，難得有老闆肯投資開拍，也得到好成績，但很多大製作都難以找到老闆斥巨額投資，有些導演拍大製作往往要向政府借錢，希望政府能加大力度支持，他說：「只是講鼓勵是不足夠，要畀錢，拍電影真的很貴。」他稱若然遇到合適和喜歡的劇本，片酬方面有議價空間，他說：「有得傾」。

（即時娛樂）