痞子無間道｜周嘉洛親身上陣拍高難度動作戲 JW拋開偶包演「傻強」獲讚 (13:10)

車婉婉的角色名「辛媛潔」相當奇怪，網民好奇背後含意，直到有網民指她的角色平時被稱呼「潔姨」時，謎底終獲解開。（無綫提供圖片）

無綫劇《痞子無間道》昨晚（10日）首播，劇情講述費仁（周嘉洛飾）擅自拿了母親辛媛潔（車婉婉飾）的錢，非法賭波兼中了一萬両，可惜一陣怪風將「黑彩票」愈吹愈遠，最終更掉落懸崖。費仁為籌回潔姨的錢，與義妹高強（王灝兒JW飾）瞞著潔姨應徵魯仁縣衙門捕快，但因行動時錯手令縣官（孖8飾）跌落山、令被守行為的費仁遭新捕長黃佘（曹永廉飾），派往龍蛇混雜的壹將宮城做卧底，尋找失聯細作。費仁甫踏進壹將宮城，已慘遭「哪吒」賣花妹扒荷包兼遭城民洗劫，慘變剝光豬。

嘉洛仔昨晚除了剝光豬場口「技驚四座」，追彩票的動作場口同樣精彩。為取回巨額彩票，嘉洛先從露台一躍而下、並以360度完美空翻著陸，之後嘉洛仔追著「彩票」喪跑，除了無限空翻，還躍身穿過突然迎面而來的大轎，動作俐落、一氣呵成。之後嘉洛仔想爬樓梯登上屋頂簷篷之際，樓梯突然被撞跌以致險象橫生，嘉洛仔在樓梯頂360度打轉後，最終在下跌的樓梯上紮穩馬步，少點腰力都頂不住！搞了一大輪，嘉洛因意外穿上紙鳶變空中飛人，整個歷時長達分半鐘動作場口充動漫感。

嘉洛仔接受TVB.COM訪問時透露，第一集98%動作場面由他親身上陣，並歸功於幕後工作人員：「好感恩公司有好出色嘅動作指導同埋Wire組，令我可以又安全又好效果咁完成呢場戲嘅拍攝。除咗飛身穿橋嗰個位真係太難要用替身外，其餘位都係我自己做，我都幾開心有場咁嘅戲，可以做到自己一直想做嘅嘢。」

JW的演出同樣搶鏡，昨晚「黃佘」曹永廉測試JW及家洛的臥底潛能一幕，JW被指責「做咩講晒啲劇情出嚟」後，回應了一句：「我驚你唔知我個心諗咩，所以我就講埋出嚟，咁如果你行開行埋，要去洗碗或者去茅廁，你都知道劇情去到邊度吖嘛」，自嘲味濃。

另外，車婉婉的角色名「辛媛潔」相當奇怪，網民好奇背後含意，直到有網民指她的角色平時被稱呼「潔姨」（辛媛潔姨）時，謎底終獲解開，大讚編劇有心思。

（即時娛樂）