中年3｜斷臂生命鬥士獲贈筷子惹熱議 李金凱：我的腳功能齊全 (13:43)

對於不好的留言，李金凱表示：「我讓它隨風去吧，因為沒所謂。」（無綫娛樂新聞台fb截圖）

《中年好聲音3》前晚（9日）播出一集27強三人PK戰，被封「生命鬥士」的38歲選手李金凱，演唱《那些感動過人的歌》獲讚表現出色，得到92分佳績。李金凱獲評判之一的黃凱芹，選為該回合的MVP，李還獲贈一對古象牙筷子，不過事後就有網民質疑，安排這份獎品給失去雙臂的李金凱，認為不夠貼心。

樂觀的李金凱完全不介意，又表示這個獎由偶像頒給自己，李金凱接受無綫娛樂新聞台訪問時表示：「他對我的認可比什麼都重要，很開心，起碼他是喜歡我，認可我的，所以特別幸福很開心。」

李金凱表示留意到大家評論，有好的也好不好的，對於好的評論，他多謝大家關心，他透露自己會使用筷子，還笑言希望多拿幾次MVP，因為要和很多人一起吃飯，要多幾對筷子才夠。

對於不好的留言，李金凱表示：「我讓它隨風去吧，因為沒所謂，還感謝你們把我當正常人看待，你們還是會罵我一下什麼的。要不然，有時候只是過分關心，對於我們這樣的朋友來說會不好，大家把我當正常人看待就行了，謝謝大家。」

另外，他接受《東張西望》時也表示：「我想跟關心我的朋友們說，不用擔心，其實我會用（筷子）的，然後我還能做其他事情，我的腳功能還是比較齊全，也許在節目中我會展示給大家看，希望大家能期待。」

（即時娛樂）