《紅豆》發布最新宣傳片 勝利道設糖水店場景 Stephy陪打卡 (14:45)

位於旺角勝利道一間咖啡店，設置電影中糖水舖場景陳設，當中一比一的鄧麗欣人形紙板、拍攝用的糖水店枱櫈等，一併在這場景找到，讓影迷觀眾打卡留念。（大會提供）

由任達華﹑龔慈恩﹑鄧麗欣和魏浚笙等合演的電影《紅豆》，發布最新宣傳片。故事由九龍城一間舊式糖水店，展現上一代對人對事的傳統觀念、思想、執着，講述現今女性於面對愛情、親情、事業的選擇，如何在小事以至人生大事上取捨決擇，兩代人的磨合與遷就，對子女的愛應該是嚴厲還是放任？最真實與真摰的描寫，要展現的不止是香甜的紅豆沙，而是那份情。

任達華與鄧麗欣（Stephy）在戲中飾演又愛又恨的潮汕父女，Stephy願意犧牲畢生夢想工作而幫助家業，卻得不到父親讚賞，獲得的只有惡言相向。作為母親的龔慈恩為家庭提供無限溫暖，更是平衡家庭的重要角色，若然缺失家庭將有翻天覆地轉變。現今幸福代表的年輕兒子魏浚笙（Jeffrey），遭遇家逢突變，如何成長應對。真實的人生就是充滿選擇，是否逃避也得面對。

《紅豆》故事由戲中任達華主理、位於九龍城的舊式糖水店張興記為主軸，當中人與物的情懷、成長、傳承、寄望都在這張興記發生，而電影團隊為了讓觀眾可以親身感受，由現在至3月15日在旺角勝利道一間咖啡店，設置電影中糖水舖場景陳設，當中一比一的鄧麗欣人形紙板、拍攝用的糖水店枱櫈，及戲中任達華載著兒時Stephy和Stephy用作送糖水外賣的單車等，一併在這場景找到，讓親身到臨的影迷、觀眾打卡留念。

（即時娛樂）