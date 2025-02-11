樂隊Mr.以4人姿態重組 MJ曾反對：擔心fans反應唔好... (15:24)

樂隊Mr.日前接受主持許文軒（Edmond）訪問，大談相隔5年，以4人姿態重組樂隊。成員Ronny表示2019年紅館演唱會後，原本會有一連串樂隊工作及演出，但因為疫情而停頓，大家返回各自生活。

Dash說：「呢5年間好似整個世界靜咗落嚟，嗰段時間大家有聯絡，但係好少講音樂。直到近年我喺澳門開咗個音樂協會，想籌辦一場音樂分享會，然後寫咗一篇文，解釋自己想做嘅原因，跟住就Send畀啲兄弟，之後佢哋3個應承，就係咁就一齊做！」Tom說：「佢寫一段千字文，大家做兄弟，就算唔理佢做乜，都一定會撐，更何况一齊玩音樂，最緊要係啱腳玩！」

對於重組Mr.，原來成員MJ一直反對，他說：「佢哋叫過我好多次，但我好反對，因為我覺得我哋4個點唱，都取代唔到Alan（布志綸）歌聲。去到好後期時候，Dash再叫我，我諗如果我唔去，我會唔會後悔？做分享會時候，我好擔心Fans反應唔好，但出乎我哋意料之外，估唔到佢哋由第一首歌開始同我哋合唱到最尾，而且票房一開賣就爆滿，畀咗我哋信心。」

Edmond問以4人姿態重組後，有沒有說話要向歌迷交代，Ronny說：「我諗我哋用呢個比喻，Mr.好似一架開緊嘅長途車，都行咗17年，中間有啲人落車買水﹑去廁所﹑返屋企打電話，It's fine！因為我都會落車做演員，只要大家上番車咪得囉！」

Edmond再問：「既然要上番呢架車，有冇特別要求先可以上車？」Tom說：「我覺得快樂最重要，你喺架車入面會迫，咁迫之下，我又唔鍾意望到你，你又唔鍾意坐喺我隔籬，咁喺架車度搞咩啫？最緊要係開心！」Ronny亦認同要開心，他說：「開心幾長都可以玩落去，如果開心我都停唔到，突然有一個唔開心，咪停一停！呢個階段係會繼續做歌。」是否不排除有機會再以5人姿態夾Band？Dash說：「從來都冇排除過，呢個世界好多嘢都唔知道。」

談到新歌《輕狂歲月》時，MJ說：「當做完Dash分享會後，見到反應好好，Tom就話不如我哋做歌，佢哋就問有冇啲歌喺手，我即刻將我寫嗰啲作品掟出嚟，揀中咗嗰首就係《輕狂歲月》，首歌講放棄自己嘅夢想，其實係呃緊自己，仲好掛住同隊Band開心嘅日子，所以要自己面對所有嘢。」

問到4子現階段沒有主音，哪位成員肩負起這個崗位？Dash說：「4個都係主音，因為本身MJ同Ronny唱歌音域再高啲，唱一啲快歌或者比較高音歌曲，可以交畀佢哋2個去做，而Tom嘅和音又好好，不過最估唔到就係MJ，佢喺上年7月開始學唱歌，佢學唱歌嘅勤力係估佢唔到。」

MJ說：「我以前唔想唱，畀支咪我都抗拒，覺得自己唔係唱歌嘅人，但我知道我唱，Fans會鍾意聽。」Ronny又說：「我諗我哋唔係想取代邊個，我哋出番嚟都想畀啲新嘢樂迷，等大家覺得Mr.原來都仲有好多可能性，𠵱家4個人陣容，係演出上同以前5個人係好唔同，亦都冇試過，好似《輕狂歲月》我哋係一齊唱。」

（即時娛樂）