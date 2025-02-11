朱智賢主動出擊搵另一半賀元宵 盼與蘇韻姿組開心孖寶做主持 (20:24)

朱智賢指她和蘇韻姿是開心孖寶，加上熟絡及默契好，如果一齊做主持會好開心，可以放心開玩笑。（劉永銳攝）

明天（12日）正月十五「元宵佳節」，去年甩拖的朱智賢，在蛇年主動出擊找「另一半」蘇韻姿共度這個中國情人節。朱智賢跟蘇韻姿去年先後離巢無綫外闖，朱智賢在龍年經歴與謝東閔分手，結束8年情，朱智賢回顧龍年不想做總結，她眼濕濕說去年對自己來說，是不太好的一年，好多私人事發生，家人身體不好、愛犬離世。

她希望新一年一切美好，有多些演戲機會，各類型角色都想挑戰，因她喜歡演戲，雖然過往演戲演戲機會不多，但每次都是好大挑戰，享受現實中未必做到的角色，如商場女強人。她入行10年做主持累積經驗，她亦想過跟大家分享，因她做過不少直播節目、大型頒獎禮司儀、《東張西望》、奧運節目主持等，跟很多前輩如鄭裕玲、農夫、林盛斌等合作，有很多實戰經驗可以分享。

朱智賢在社交平台拍不少搞笑片，她發現大家好鍾意她走這個路線，有人說看了她的片很開心，叫她繼續拍，特別男士們喜歡「女朋友樣衰系列」，說好有共鳴，本身女友就是這樣。她笑指片中有部分屬真實一面，亦有些不是，有時要誇張少少加喜劇效果，但沒想到大家會這麼喜歡。

蘇韻姿蛇年希望做多些音樂劇、舞台劇，因龍年接觸多這方面範疇的工作，大學時都主修戲劇，新一年想再鑽研及學習多點。她覺得去年是學習的一年，學到很多新事物，會再努力些，如做主持時中文可以再叻點，給自己新目標。

朱智賢指她們是開心孖寶，加上熟絡及默契好，如果一齊做主持會好開心，可以放心開玩笑，會令全場氣氛好歡樂，這個新組合不錯。蘇韻姿剛簽新經理人公司，好開心新公司和她想法相近，知道她想發展的方向，有目標借用大家的力量再做好些。

（即時娛樂）