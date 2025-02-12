情人節3大必煲韓綜 《換乘戀愛》火熱聯誼 暖男Edward Lee攜女兒學廚 (12:01)

由金鐘國、俞世潤和李美珠主持的韓國全新綜藝《Couple Palace 2》是一部以結婚為主題的大型情侶配對真人騷。（Viu提供圖片）

《換乘戀愛》番外篇《換乘戀愛：另一個開始》集結三季成員重返濟州，以不同的方式創造全新回憶。（Viu提供圖片）

今年元宵佳節和西方情人節時間相近，3部於「黃Viu」上架的韓綜最適合戀人齊齊煲。

《Edward Lee的鄉村廚師》 2月14日首播

全新美食綜藝《Edward Lee的鄉村廚師》，講述「白宮主廚」Edward Lee帶著女兒Arden Lee、演員卞約漢、高我星和申詩雅，走遍韓國尋找最當時得令的食材，以新穎的方式重新演繹韓式料理，碰撞出全新火花。

去年Edward Lee演出料理真人騷後紅遍全球，他的寵妻愛女史，也迅速被網民起底！據悉他年輕時在旅行途中，認識妻子Dianne，從此為愛定居肯塔基；2人在2010年成婚，並於2013年誕下愛情結晶Arden，至今相愛長達21年。除了經常在社交平台放閃，Edward坦言以妻女為先：「我不知道我這一生做了什麼正確事情，才能擁有這兩個如此優秀的人，我心懷感激。不管經歷什麼事情，女兒都在我的身旁，我很幸運能夠成為她的父親，我也愛我的妻子。」他非常重視身教，經常陪伴女兒滑雪釣魚，今次他將會帶著女兒游走韓國，體驗家鄉風土人情。

《換乘戀愛：另一個開始》 熱播中

韓國戀愛真人騷《換乘戀愛》番外篇《換乘戀愛：另一個開始》，集結3季成員重返濟州，以不同的方式創造全新回憶。節目中2位新成員朴知妍和李觀宇，在第3集各自選擇2位異性約會，沒有被選中的2男2女，自行組隊活動；而在首次約會中，《換乘3》金光泰對「貓相」朴娜言情有獨鍾、朴知妍主動要求理想型鄭奎敏牽著自己溜冰，曖昧情愫令不少觀眾會心微笑！《換乘3》超人氣CP宋多惠和徐東振、李有貞與崔昌鎮將於下集現身節目。

《Couple Palace 2》 熱播中

由金鐘國、俞世潤和李美珠主持的韓國全新綜藝《Couple Palace 2》，是一部以結婚為主題的大型情侶配對真人騷，參加者為了追求完美婚姻而齊集「情侶宮殿」，並透過一連串遊戲互相了解，藉此找到想要共度餘生的理想伴侶。

首集節目公開了30位男性成員的外貌、資歷和結婚條件，讓女性成員主動提出約會申請；其中上季黃金筍盤、年薪一億的美國律師建熙再度亮相，甫登場便引起眾人心心眼，他更一口氣贏得12名女性的關注！

另外，4號參賽者大晒語言天分，獻唱了張國榮的《當年情》；原來他是出身於中國最高學府清華大學的大企業職員，高質素的男女參賽者進一步提升了觀眾的期待感！作為鑽石單身漢，金鐘國也在發布會上，被追問是否有意參加下季節目，以完成人生大事，他搞笑回應：「我在下一季之前是不是應該結婚呢？」

（即時娛樂）