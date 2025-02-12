痞子無間道｜何泳芍再演「哨牙珍」唔玩醜樣玩可愛 李芷晴港女表情包勁搶 (12:12)

何泳芍（左圖）和李芷晴在劇中造型各有各搶眼。（無綫提供圖片）

無綫劇《痞子無間道》昨晚（11日）播出第2集，講述「罪惡城」壹將宮城突然召開論壇，四大門派話事人悉數出席，費仁（周嘉洛飾）被徐意門大家姐符玲（陳瀅飾）認出是捕快，結果與恭梓（朱敏瀚飾）齊被囚禁徐意門後台。高強（JW飾）潛入欲救走2人，混亂間3人上了大台台板表演，費仁和恭梓更誤打誤撞下將傳說中「不能拔出的寶劍」拔出，因而成為符玲候選未來老公。

昨晚有5個角色出場，分別是陳瀅近身丫鬟金珍（何泳芍Honey飾），及韋家雄「花面四大老婆」—「獨眼大夫人」史貞（葉凱茵飾）、「跛腳二夫人」廖蚊（李芷晴飾）、「斷臂三夫人」林渚（黃婧靈飾），及「大肚」四夫人白箋（寶珮如飾），5個角色造型與性格同樣搶眼可愛。

Honey出場場口，劇情講述她目擊符玲因忘記將寶劍孭了上身、而慌失失地摷勻成間房尋劍；對著懵盛盛的主子，「哨牙金珍」一副搖頭嘆息，之後再像小狗般示意寶劍就在陳瀅身上，並語帶鄉音拋出一句：「紹遮（小姐）呀，你真係唔好飲咁多忘情酒得唔得啫。」Honey對著陳瀅吟吟沉沉，當陳瀅反問她為何不幫手執房時，「哨牙珍」畫風一轉大讚房間有藝術感；之後Honey又慫恿陳瀅殺人，但當陳瀅叫氣勢十足的她代勞時，她笠水扮柔弱，十分搞笑。

上一季已憑「哨牙珍」一角贏盡好評的Honey，這次冧莊再演「哨牙珍」，不但造型由醜變可愛，對白及發揮也比第一季增加不少。Honey接受TVB.COM訪問時說：「第一季『哨牙珍』好突出，但冇乜戲分，只係好普通村民，感恩因為監製鍾意呢個角色，我係唯一一個嘅造型，係由第一季留到第二季都一樣。另外就係上季角色係樣衰啲，大家易啲覺得好笑，但因為再玩樣衰驚大家悶，今次就希望轉玩偏可愛路線，初初有少少唔習慣，因為扮可愛搞笑個難度係高啲。」她笑言新造型獲同劇黃子恆笑指似Labubu，而她認真對比過後，也確實覺得相似度高。Honey指這次角色除了多了不少對白，後期更會迎來極大變化，還要處理不少感情場口：「多咗啲深層次發揮，唔係淨係搞笑。」

由於今次要戴假哨牙講對白，Honey透露早個多月戴假牙練習說話，即使拍攝空檔也戴假牙幫助入戲，豈料卻因而出事，Honey說：「練習主要係預防拍攝時黐脷根，我記得拍咗1個月左右，啲人開始唔為意我到底有冇戴假牙，我個嘴好似適應咗副假牙，包到實晒搞到我愈嚟愈唔哨牙。跟住有一日阿瀅好認真咁同我講，你一Cut機就要除假牙，唔好再戴喇，佢話我個嘴已經完全融合咗棚牙，之後我戴少咗棚牙又真係突出番。」

韋家雄四大夫人中，以港姐出身的李芷晴最為吸睛，芷晴角色相當搶焦，不但撐拐杖出場，而且「表情包」畀到足，短短一幕食飯戲便做齊言聽計從、阿諛奉承、愕然、驚驚，兼港女上身扮天真發問等狀態。

李芷晴接受TVB.COM訪問時親解四位太太「甩頭甩髻」之謎：「劇情係講我哋4位好愛老公韋家雄，我哋都武功高強，成日為咗保護老公打到周身傷。但我哋嘅殘缺無阻我哋嘅功夫嘅，仲暗示咗我哋每個人嘅能力添。我哋邊一樣嘢殘缺，其實就係擅長嗰樣嘢，呢樣嘢都幾有趣。」

這次是芷晴首度挑戰打戲，對此她直呼有趣：「因為劇情話我哋好打得，武指全程都叫我哋要盡量狠啲，打嘅時候要嗌出聲，咁先有氣勢，我之前有中國舞底子，都應付到。我覺得打戲同跳舞有啲相似，只係啲動作要果斷啲同埋要用力好多。」

（即時娛樂）