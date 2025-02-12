太陽星辰｜37歲湯怡已為人母 第N次穿校服扮學生妹零違和感 (12:36)

麥長青在劇中由1990年金絲眼鏡議員造型演到2018年的白鬚佬味濃的富商。（無綫提供圖片）

湯怡曾在社交平台自揭「黑歷史」，公開讀書時期膚色勁黑的照片，而現在的她皮膚又白又滑。（無綫提供圖片）

由​陳偉霆、劉雅瑟、馮德倫、謝君豪、周勵淇、朱鑑然、​陸駿光、凌文龍、何杜娟、袁富華、吳岱融、麥長青等主演的無綫新劇《太陽星辰》，

昨晚（11日）播出一集，劇情講述連環殺人案疑兇麥志鴻（凌文龍飾），用麻醉針施襲1990年景順大廈火案、為幕後老闆賄賂調查委員會所有人士的「石議員」石達智（麥長青飾），威迫他說出景順大廈大火案幕後指使者的真實身分。

麥長青（麥包）在劇中由1990年金絲眼鏡議員造型，演到2018年的白鬚佬味濃的富商，他演的石達智當年賄賂忠直消防隊長張強（沈震軒飾）不遂，向其兒子張天明（朱鑑然童年版，蘇天樂飾）埋手威脅對方。麥包之前為劇集宣傳時以「猖狂無矩目中無人，邪念難改黑白不分」形容角色。

今次並非麥包首演反派，2010年劇集《巾幗梟雄之義海豪情》中「梁非凡」一角深入民心，他更憑此角在《萬千星輝頒獎典禮》獲得最佳男配角獎，及在《亞洲電視大獎》獲得最佳男配角獎。參加無綫第14期藝訓班入行的麥包，與郭富城、林文龍、梅小惠等為同屆同學，入行初期主持兒童節目《閃電傳真機》，其後轉到劇組演出逾90部劇集。

早年轉移內地發展並定居廣州，除了自設工作室投資直播平台生意，還有經營精品店、內地火鍋店、冰室等生意，瓣數多多。此外，麥包曾在澳門賽馬會擁有會籍，與劉浩龍等人合資買了4匹馬成為馬主，投資力超強！

今晚（12日）播出一集，flash back講述麥志鴻中學時期遭受欺凌，曾在打鬥中咬甩同學耳朵，及用鎅刀𠝹傷對方，但學校社工張家健（方志駒飾）未有持平反而一同霸凌他，唯獨女風紀鍾怡（湯怡飾）伸出援手。今晚湯怡將以清純校服風紀look登場，不惜踎低幫凌文龍執拾地上的書簿紙張，更以超溫柔聲線「你冇事嗎？」問候麥志鴻，湯怡在劇中由10多歲演到30多歲，當中還有90年代靚女造型和「千億新抱」闊太造型，可塑性高。

37歲湯怡雖然作為一女之母，但穿起校服毫無違和感。其實過往她不時穿著校服演出，在現時重播的無綫劇集《反黑路人甲》、2018年電影《某日某月》，甚至曾在其個人影片頻道均穿過校服向途人做街訪。

湯怡接受TVB.COM訪問，直言沒想過當媽後仍可穿校服演出：「冇諗過個女都返緊學，做媽媽嘅我都仲可以著校服！」她感謝導演的信任，但她笑言希望下次不用再演學生妹，反而想演媽媽的角色，較切合自己。對於由10多歲演到30多歲，湯怡表示在聲音方面有不同的演繹：「因為始終細個，講嘢比較溫柔、高音少少，而36、7歲有歷練會成熟啲，可能講嘢掘少少。」

湯怡曾在社交平台自揭「黑歷史」，公開讀書時期膚色勁黑的照片，而現在的她皮膚又白又滑，原來擁有一套獨門的天然美白秘訣：「本身白底，中學時期有段時間係咁曬太陽，所以比較黑。大大吓自己會搽防曬，食維他命C或者飲檸檬水，逐漸膚色變番細細個咁白。」她直言現在有小朋友希望多出外曬太陽，但忙於相夫教子實在沒有時間：「其實我都鍾意健康膚色，有時間我都想做番運動，自己去跑步行山。」

（即時娛樂）