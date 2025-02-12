P1X3L冇拖拍 Phoebus約Marco睇電視 George工作賀情人節 (15:49)

組合P1X3L吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco），在今天（12日）元宵佳節，以白馬王子Look出席銅鑼灣活動，與粉絲玩猜燈謎遊戲，又送飛吻冧粉絲。

後天（14日）是情人節，「A0」的Marco表示沒有節目，會回家陪媽咪看電視，雖然沒有女友，但他不感寂寞，說：「已習慣，不過我都想拍拖，讀書時遇過心儀對象，可惜沒好好把握，理想對象要高貴、有品味，漂亮當然最好，隨緣吧！」

單身的Phoebus亦沒約會，笑謂剛約了Marco一齊看電視，他透露剛搬了新屋與家人同住，正忙於裝修事宜。問他為何不獨居？他說：「現在經濟有點能力，想家人住得更好，亦想多陪伴家人，因讀書時住宿舍，又參加比賽，甚少回家，一起住方便照顧他們。」

同是單身的George表示會在工作中度過，笑言希望和電影《不赦之罪》女朋友度過，對於電影去年在東京國際電影節放映時，甚受歡迎，他表示很開心，希望在港上映時，亦獲觀眾喜歡和支持，拍戲拍上癮的他，未來盼有更多演出機會。

問他們有否檢討過為何冇拖拍？他們沒有回答，Phoebus表示娛樂圈競爭大，目前想專注工作。P1X3L今年有何大計？他們表示希望多出幾首歌及再舉行演唱會，但要等機遇，最終目標希望在啟德體育園開騷。

（即時娛樂）