大力情人｜「公主抱PK」極限挑戰 李綺雯比賽途中腰傷被迫退賽 (16:19)

ViuTV節目《大力情人》由ROVER成員亨仔（陳鎮亨）、溫湯馬仕（Thomas Windle）、呂珮琳（Elsie）擔任主持，4對運動健將夫婦及情侶──劉溫馨（溫馨）及龐景峰（Andrew）、方泳琳（Jessie）及陳張敏（Ryan）、李綺雯（Marine）及梁愷傑（Ocean）、陸雪恩（Lucius）與吳景聰（阿聰）參與一連串體能競賽，挑戰極限，爭奪豐厚獎金。

在今晚（12日）播出的第3集中，4組參賽者挑戰「公主抱PK賽」，男士需要以公主抱方式抱著伴侶，從天橋入口鬥快跑到對面終點。劉溫馨表示被公主抱應該是幸福感，幾乎沒有女生會抗拒；然而Marine持相反看法，直言自己從沒幻想過當公主，引來Ocean笑言她是「浪漫終結者」。最終，4位男士順利完成挑戰，輕鬆抱起另一半，展現驚人力量與決心。

隨後，節目組要求參賽者角色互換，由女士背起男友走到終點，為了平衡難度，賽道縮短至原本的一半，並提供拐杖作支撐。比賽開始前，眾人嘗試尋找最合適姿勢和策略，然而，這對部分參賽者來說仍是艱巨考驗，特別是Ocean與Ryan的身高與體重，都比另一半多兩倍！

首輪比賽由溫馨對戰Lucius。Lucius體能驚人，輕鬆揹起阿聰，不負所望以1分半鐘完成比賽，相反劉溫馨仍在遠處緩慢前行，她汗流滿面，途中多次因體力透支，而需要扶欄杆喘息，但在男友Andrew的溫柔鼓勵，以及主持、工作人員與參賽者的打氣下，她堅持14分鐘，最終成功抵達終點，展現不屈不撓精神，令全場動容。

第二輪由Marine對戰Jessie，但由於Ocean與Ryan的體重遠超另一半，2位女生舉步維艱，看得眾人一額汗。比賽過程中，Marine不幸受傷，腰部感劇痛，被迫退賽並即時送院檢查，令Ocean深感內疚。另一方面，Jessie得悉Marine受傷退賽一事，然而Jessie並未因此怯場，雖然眾人勸她放棄，但她選擇堅持到底，中途更改變姿勢，跪地前進，咬緊牙關一步一步向前爬行，背上的Ryan見狀心痛不已。

（即時娛樂）