周潤發曾因莎士比亞式英語對白推演《唐探1900》 (20:00)

內地演員王寶強和劉昊然主演、周潤發（發哥）有份演出的內地電影《唐探1900》，在內地賀歲檔收逾29億人民幣（約30億港元），電影將於明天（13日）在香港上映。作為。《唐探》系列的前傳，導演之一的陳思誠表示今次希望帶出更有意思的故事︰「前3集用了唐人街為背景，所以前傳就講唐人街的由來。回顧唐人街那段歷史的時候，發現那個年代的社會有很多不公平事，有很多故事寫成劇本，希望大家以史為鑑，居安思危。」他表示創作劇本時已鎖定由演大哥角色深入民心的發哥演美國唐人街協盛堂堂主白軒齡，因此要想辦法請對方出山。發哥在戲中要以全英語及普通話演出，他坦言有點壓力︰「多謝劇組為我將普通話對白寫上拼音，但英語對白是以1900年莎士比亞式的英語去寫，太深，我看不明。始終要看得明白才能投入演出，所以我收到第一稿時曾推演，擔心應付不來。劇組後來遷就我，將對白改成白話。我這個年紀，很多謝導演給我這個機會，做演員永遠希望有新挑戰，加上有兩位優秀演員一齊演出，相得益彰。」

發哥透露拍攝期間也有抽時間跑步，王寶強和劉昊然受他感染愛上跑步。他很開心收了兩名徒弟︰「王寶強每天都陪我跑，劉昊然就偶爾加入。王寶強很乖，即使我不在，他也每天堅持跑步。將來我耍太極時，他就會教我，因為他是少林高手。」王寶強笑言與發哥跑出火花，他每天都會跑4、5公里。談到是否合作得很愉快，發哥笑道︰「他們應該很苦，因為我去到片場就不肯走，他們即使拍完，見我未離開也不敢走。下次不要拍電影，改拍動畫片吧﹗」劉昊然坦言跟發哥合作，由知道一刻開始已很大壓力，加上自己的英語基礎不好，角色卻有不少英語對白，拍攝前要努力練習。他說︰「幸好之前跟John Paul Cusack合作《解密》時開始學講英語，當時已聘請了一位香港英語老師，他當時亦有跟場，幫我排練英語對白。而且，我跟寶強一樣，跟發哥接觸後不再擔心及有顧慮。」王寶強續說︰「我從小看發哥的電影成長，有種熟悉感覺。今次能跟他合作，還一起跑步、合照，實在太棒﹗」

王寶強在戲中飾演華裔部族獵人，上身只穿背心露胸肌。他說︰「沒想到角色穿那麼少布、露那麼多﹗當時我的身形比較胖，為了角色刻意曬黑和減磅。不過，我減肥後，晚上拍攝時覺得很冷；白天因開工前會先跑步，狀態比較好。」

（即時娛樂）