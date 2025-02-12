佘詩曼3月中投入拍《新聞女王2》 遺傳爺爺投資智慧 (18:05)

提到早前到長洲取景拍劇時，惹居民不滿，她解釋到碼頭拍攝，已揀選較少人的時段，但仍帶來不便，為此表示抱歉。（鍾偉茵攝）

佘詩曼（阿佘）今天（12日）到銅鑼灣，出席新春團拜活動，獲應屆保良局董事會主席龐董晶怡委任為「保良局傳承愛心大使」，現場還有一班幼兒園學生表演中國花棍舞助興。

阿佘在活動前參觀院舍，還聽到佘家家族前人跟保良局淵源甚深，龐董晶怡說：「之前曾跟佘媽媽在關帝誕拜關帝時相遇，傾談之間發現阿佘爺爺早於1950年曾任保良局總理，阿佘伯父更為保良局設計局徽和校徽，既然雙方有緣分，大膽邀請阿佘任大使，是好好的愛心傳承，多謝阿佘答應。」

阿佘稱自己出世時爺爺已過世，以前聽媽媽介紹爺爺曾做功德，而很多細節都在今次活動上得知，感覺很特別：「雖然未親眼見過爺爺，但感覺他是個有愛心和細心的暖男，爺爺留意到課室很熱立即加裝風扇，又提議買單位收租。伯父設計局徽都是今日才知道。」

阿佘在物業投資方面都好叻，是否遺傳了投資智慧？阿佘笑說：「少少啦！我都是今日才知道爺爺那麼勁，在1950年已經很懂得投資。」問她想不想學爺爺做慈善機構總理？她坦言演藝工作比較忙，未必能勝任總理的職務，所以換個方式去關愛有需要的小孩。

阿佘主演的劇集《正義女神》剛剛殺青，最近放假休息陪媽媽，並開始為3月中開拍的《新聞女王2》做準備：「編劇們加油，希望寫個比《新聞女王》更好的劇本，這是我的新年願望。」

提到早前到長洲取景拍《正》劇，惹居民不滿，她解釋到碼頭拍攝，已揀選較少人的時段，但仍帶來不便，為此表示抱歉，工作人員以禮貌態度解決問題，又指很多居民很友善，有請他們吃東西。阿佘曾亮相過台灣女星徐熙媛（大S）主持的綜藝節目，對於大S猝逝，阿佘感震驚和可惜：「印象中的大S是個甜美、友善、溫柔、反應很快的女性，她的離世是娛樂圈一個損失。」

（即時娛樂）