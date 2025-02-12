任達華爆魏浚笙拍戲愛每事問 鄧麗欣被前輩氣場震懾 (20:41)

任達華與鄧麗欣（Stephy）首次合作，在電影《紅豆》中飾演一對性格同樣執著的潮州家庭父女。華哥是一名甜品老師傅，性格古板、重男輕女，飾演其兒子的魏浚笙（Jeffrey）做什麼都對，一直想幫爸爸的女兒（鄧麗欣飾）卻做什麼都是錯。華哥為了演好角色，開拍前特別花了3天時間、凌晨3時就出門學炒豆，由學炒豆開始去學如何煮出一碗靚的紅豆沙。他認為如要演好這個古板甜品老師傅的角色，一定要先學好炒豆。華哥說︰「我形容自己喜歡拍戲的程度，如有過度活躍症。有些事，我不會，如今次要學識炒豆，才能演到那角色。」

首次和Stephy合作，華哥讚她聰明，知道要如何演好角色。華哥說︰「Stephy一直很努力，演技有進步﹗她對自己的職業很執著，要在每件事上做得好好，值得大家去學習。」不過，華哥透露Stephy與Jeffrey在片場開工時很嘈︰「拍攝時要喝止他們不要說話﹗Jeffrey很聰明，但真的很嘈。他有很多問題，什麼事都問，連家事也問，跟他有什麼關係？不過，我們聊得很開心﹗他敢問，我覺得他將來一定是個很好的演員。每事問是一個很大的優點。」

Stephy讚華哥非常好學，繪畫叻，兩人開工時常分享繪畫心得。她透露︰「華哥甚至有興趣學唱歌，問我平日如何練聲。他的歌藝很好，不唱歌是大家的損失。」Stephy在戲中常被華哥這位爸爸罵，拍攝這些場面時被他的氣場震懾。她說︰「我覺得我飾演的這位女兒一定要頂住，因為爸爸很古板，女兒也不輸蝕。女兒很似爸爸，只是年輕點。他們都很愛對方，只是說不出口。相信有很多家庭也有這問題。我在現實中也一樣，或許我跟媽媽一樣口硬，長大了才學懂多表達自己，關心家人。希望大家看完《紅豆》後會反思，如不捉緊和珍惜，失去時後悔就太遲。」

（即時娛樂）