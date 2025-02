中年3｜李金凱唱《當年情》引爆黎瑞恩淚點 趙浚承淡定 任永健爆肌吸睛 (12:57)

《中年好聲音3》本輪是24強晉身20強淘汰戰,評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐,還有嘉賓評審黎瑞恩及音樂人伍樂城。

24強競賽將以淘汰形式進行,24位參賽者將分成4組,進行上下回合搶分,上集最高分4位參賽者,陳芷盈、李金凱、張與辰、占士丁丁自動成為四組隊伍隊長。「搶分戰」分成上、下兩個回合進行,每個回合都會有兩組出戰,進行六輪的一對一PK,周日(16日)晚播出一集是「搶分戰」上回合,出戰隊伍為李金凱隊及占士丁丁隊,出戰歌曲名單如下(左為占士隊隊員):趙浚承《袖手旁觀》VS任永健《舞極限》;宗倩如《稱職》VS何平秋《Greatest Love of All》;阮慧珊《活得比你好》VS林立峰《兒女》;曹越《飄洋過海來看你》VS劉洋《我是一隻小小鳥》;陳溢光《我的快樂時代》VS侯靜伊 《When you tell me that you love me》;占士丁丁《Hello》VS李金凱《當年情》。

是次比賽每組的六名隊員會根據上集分數分成「上弦」和「下弦」,「下弦」選手進行完三輪單對單PK後,「上弦」選手才會出場;每贏得一輪PK,該組可獲得一分,本回合落敗隊伍,需即時淘汰兩名隊員,而假若出現打和情況,兩組則要各淘汰一名隊員,上下回合一共淘汰4人。本回合單看牌面,理應為兩大隊長之間的壓軸PK戰最有看頭,不過今集有參賽者爆Seed獲得97分超高分數,當中更有2個20分。

上集MVP得主李金凱是《中年3》正能量代表,身為隊長的他,本輪除了唱歌還會彈結他,令人期待。由於李金凱無論唱歌或是彈結他均百分百投入,整個表演亦與以往一樣感染力十足,令黎瑞恩畀評語時忍淚哽咽:「聽得出你真係好有誠意,其實廣東話真係好難唱,多謝你!」金凱聽畢口甜舌滑回應謂:「多謝你,你教我㗎嘛,《一人有一個夢想》。」令小恩子忍不住又喊又笑。

張佳添及周國豐先後大讚金凱是《中年3》之光,張佳添:「阿凱係我哋比賽嘅天使,佢令到我哋呢個節目有靈魂,你彈結他嗰時,彈嘅每粒音都係有感情,你做到呢樣嘢好犀利,掌聲!」周國豐:「《當年情》其實唔適合比賽,但你好能夠唱到入心,係有生命力嘅,你嘅聲音表達到療愈,《中年3》好幸運有你嘅參與。」金凱事後透露《當年情》是他送給自己童年的歌曲,金凱以普通話說出:「有一句歌詞是『從前夢一點未改變』,如果有一天我做夢的時候夢到他,我會說...(強忍激動)你放心,我沒改變。」

「下弦」之戰亦滿是亮點,單是打頭陣出場的趙浚承、任永健對決,已勢均力敵、各有各優異之處。先說趙浚承,雖然他獻唱《袖手旁觀》時一度犯了唱錯歌詞,但由於表現淡定加上演唱出色,照樣獲得評審正評,黎瑞恩說:「好犀利,呢首歌超級高難度,所有音都喺超級高嘅地方。」肥媽則說:「你唔講我根本唔知你唱錯歌詞。」張佳添表示:「我送4個字畀你,就係愈戰愈勇,係你Solo入面最好嘅一次。」

至於跳出情歌框框、突破玩跳唱《舞極限》的任永健,除了爆衫爆肌畫面夠震撼,強而有力的舞步亦相當吸睛,獲評審普遍好評,張佳添表示:「有muscle喎,我鍾意呢個永健,你好似一個閃耀嘅star。」黎瑞恩說:「通常比賽好少揀快歌,因為要穩陣,但你表現相當之好。」周國豐說:「你帶畀我哋一個好唔同嘅永健,你揀咗快歌反而同浚承五五波。」

