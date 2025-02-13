中年3｜李金凱唱《當年情》引爆黎瑞恩淚點 趙浚承淡定 任永健爆肌吸睛 (12:57)

《中年好聲音3》本輪是24強晉身20強淘汰戰，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐，還有嘉賓評審黎瑞恩及音樂人伍樂城。

24強競賽將以淘汰形式進行，24位參賽者將分成4組，進行上下回合搶分，上集最高分4位參賽者，陳芷盈、李金凱、張與辰、占士丁丁自動成為四組隊伍隊長。「搶分戰」分成上、下兩個回合進行，每個回合都會有兩組出戰，進行六輪的一對一PK，周日（16日）晚播出一集是「搶分戰」上回合，出戰隊伍為李金凱隊及占士丁丁隊，出戰歌曲名單如下（左為占士隊隊員）：趙浚承《袖手旁觀》VS任永健《舞極限》；宗倩如《稱職》VS何平秋《Greatest Love of All》；阮慧珊《活得比你好》VS林立峰《兒女》；曹越《飄洋過海來看你》VS劉洋《我是一隻小小鳥》；陳溢光《我的快樂時代》VS侯靜伊 《When you tell me that you love me》；占士丁丁《Hello》VS李金凱《當年情》。

是次比賽每組的六名隊員會根據上集分數分成「上弦」和「下弦」，「下弦」選手進行完三輪單對單PK後，「上弦」選手才會出場；每贏得一輪PK，該組可獲得一分，本回合落敗隊伍，需即時淘汰兩名隊員，而假若出現打和情況，兩組則要各淘汰一名隊員，上下回合一共淘汰4人。本回合單看牌面，理應為兩大隊長之間的壓軸PK戰最有看頭，不過今集有參賽者爆Seed獲得97分超高分數，當中更有2個20分。

上集MVP得主李金凱是《中年3》正能量代表，身為隊長的他，本輪除了唱歌還會彈結他，令人期待。由於李金凱無論唱歌或是彈結他均百分百投入，整個表演亦與以往一樣感染力十足，令黎瑞恩畀評語時忍淚哽咽：「聽得出你真係好有誠意，其實廣東話真係好難唱，多謝你！」金凱聽畢口甜舌滑回應謂：「多謝你，你教我㗎嘛，《一人有一個夢想》。」令小恩子忍不住又喊又笑。

張佳添及周國豐先後大讚金凱是《中年3》之光，張佳添：「阿凱係我哋比賽嘅天使，佢令到我哋呢個節目有靈魂，你彈結他嗰時，彈嘅每粒音都係有感情，你做到呢樣嘢好犀利，掌聲！」周國豐：「《當年情》其實唔適合比賽，但你好能夠唱到入心，係有生命力嘅，你嘅聲音表達到療愈，《中年3》好幸運有你嘅參與。」金凱事後透露《當年情》是他送給自己童年的歌曲，金凱以普通話說出：「有一句歌詞是『從前夢一點未改變』，如果有一天我做夢的時候夢到他，我會說...（強忍激動）你放心，我沒改變。」

「下弦」之戰亦滿是亮點，單是打頭陣出場的趙浚承、任永健對決，已勢均力敵、各有各優異之處。先說趙浚承，雖然他獻唱《袖手旁觀》時一度犯了唱錯歌詞，但由於表現淡定加上演唱出色，照樣獲得評審正評，黎瑞恩說：「好犀利，呢首歌超級高難度，所有音都喺超級高嘅地方。」肥媽則說：「你唔講我根本唔知你唱錯歌詞。」張佳添表示：「我送4個字畀你，就係愈戰愈勇，係你Solo入面最好嘅一次。」

至於跳出情歌框框、突破玩跳唱《舞極限》的任永健，除了爆衫爆肌畫面夠震撼，強而有力的舞步亦相當吸睛，獲評審普遍好評，張佳添表示：「有muscle喎，我鍾意呢個永健，你好似一個閃耀嘅star。」黎瑞恩說：「通常比賽好少揀快歌，因為要穩陣，但你表現相當之好。」周國豐說：「你帶畀我哋一個好唔同嘅永健，你揀咗快歌反而同浚承五五波。」

（即時娛樂）