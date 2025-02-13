贈情人節禮物討黃妍芳心 力臻Michael C慘食「檸檬」 (13:22)

歌手黃妍（Cath）昨天（12日）元宵佳節與同公司的力臻、Michael C現身新城廣播，接受「Z世代咪高峰會」訪問，適逢元宵與臨近情人節，主持T.MAX及J.Y安排與力臻、Michael C來個爭奪美人芳心挑戰。4位走出直播室，各自以100元限額，搜羅一份情人節禮物，在節目中送給黃妍，博取Cath芳心。

4位認真兼費心思挑選情人節禮物，在節目中分別送給Cath「示愛」，又用甜言蜜語表達心意，十分搞笑。Michael C以70元買了蠟筆小新水杯，並溫柔地向Cath解釋：「知道你好鍾意飲水同埋蠟筆小新，就算唔鍾意呢個人，都要用呢個杯飲水，陪你一輩（杯）子！」黃妍聽完即拍手大讚。

正當Michael C自以為已經成功贏得Cath芳心，兼沾沾自喜之際，勁敵力臻介紹為Cath挑選的咖啡豆：「我同女神都好鍾意飲咖啡，咖啡香氣及味道，可以令女神勾起回憶，而且我唔買得多，只買100克，女神飲完要再搵番我，愛情延續下去！」聽到Cath冧爆。

輪到主持T.MAX出示求愛信物，蠟筆小新加三角龍figure公仔一對時，黃妍大叫好搞笑，T.MAX充滿自信解釋：「一對才叫一套，每人拿一隻，就好似定情信物咁！」冧到黃妍即時擺出心心眼。

自言從未追過女仔的主持J.Y，送出第一份情人節禮物給黃妍時說：「呢部係《Back to the future》車仔，係給10年後的一個承諾，10年後攞著呢部車仔換真車。如果不揀我，就要不停返回過去！」

J.Y好絕的招數，Cath卻非常受落，即時贏晒！黃妍轉軚向Michael C及力臻大派「檸檬」：「杯同figure公仔，我屋企都有好多，咖啡豆都係，《Back to the future》贏！」3位竟然輸給從未追過女仔的J.Y，J.Y展示勝利者姿態，十分搞笑！

（即時娛樂）