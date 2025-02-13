王敏奕重提膺「最佳衣著」搞笑事 稱嚇親老爺曾志偉 (16:46)

自言是「辣妹」的王敏奕表示，「辣」得來安全至上，但都試過被扣分，要上駕駛改進課程。（柯美攝）

王敏奕今天（13日）到九龍灣出席汽車品牌新車發布會。自言是「辣妹」的王敏奕表示，「辣」得來安全至上，但都試過被扣分，要上駕駛改進課程。

問她觸犯什麼條例？她說：「以前揸車入機場，長時間霸住條快線，衰過3次都是這問題，現在當然沒再犯。」被問到她和老公曾國祥相比，誰揸車較辣？她說：「當然是他，我都是跟他學。」明天（14日）情人節，是否和老公燭光晚餐？她表示要開工，不會慶祝，就算食飯也要吃得清淡，因早前皮膚敏感，現在要排毒和調節飲食，她透露還未收到老公的鮮花和禮物。

早前在《萬千星輝頒獎典禮2024》上，宣布她獲現場記者投票的「最佳衣著藝人」時，她拿着獎座興奮大嗌：「我攞獎喇！老爺（無綫總經理曾志偉）！」，被網民大讚她可愛。

王敏奕靦腆多謝大家，她說：「以為是廣告時間，因廣告時間，現場會有娛賓節目，加上在台下發生，不似直播中才搞笑，看到大家反應先知，得到現場傳媒投票獎項，太開心才沒控制好情緒，平時我不會和老爺這樣玩。（老爺有否說失禮？）他有點嚇到，農曆新年大家見面，也重提這件事講笑，他都有嚇親，老公說老竇（曾志偉）身經百戰，今次都被她嚇親。」

王敏奕透露稍後會拍一部喜劇電影，當中有笑有淚，她演新手媽媽。她指在劇集《女人俱樂部》時已演過媽媽，已衝破關口，就算演嫲嫲角色也沒問題，演員應接受演任何角色。拍竣電影，下月會拍《新聞女王2》，問到是否開拍《新聞女王》電影版？她表示未接獲通知。

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（即時娛樂）