今晚乜都拗｜口水戰火花四濺 吉吉愈拗愈激動 陳懿德慘遭圍攻 (17:01)

無綫推出全新辯論形式綜藝節目《今晚乜都拗》，由森美擔任主持，邀請一眾牙尖嘴利兼富有邏輯思維的藝人組成「包拗團」，就每集的貼地「拗題」正反討論，之後再由40位來自不同界別的觀眾及專業人士，組成「包拗谷友」，選出最終支持正反哪一方。

《今晚乜都拗》第3至第4集題目，先後為「發現好朋友嘅另一半出軌，應唔應該同好朋友講」及「第一次約會，應該由男仔畀錢嗎？」，參與藝人則有吳若希、戴祖儀、丁子朗、李旻芳、梁競徽、安德尊、周吉佩、鄧智堅、陳曉華、及陳懿德。

昨晚（12日）播出一集，正方藝人為吳若希、李旻芳、安德尊，反方藝人則為戴祖儀、丁子朗、梁競徽。出名烈女的吳若希，斬釘截鐵表示若發現好友另一半出軌，必定第一時間告訴好友：「我係義氣仔女，我對朋友忠誠，都希望朋友對番我忠誠，朋友之間唔應該有嘢隱瞞。」並謂不怕揭穿殘酷真相後會惹來禍端：「我覺得我話畀佢知係啱嘅，佢有咩反應，係佢自己個人嘅選擇同權利。」李旻芳則自揭曾遇出軌男，當時全靠好朋友通風報訊，才果斷分手，並輾轉遇到現在的老公兼找到真愛，獲得全場如雷掌聲。不過性格同樣剛烈的戴祖儀，則同樣因為親身經歷，覺得「唔講好過講」，以免兩面不是人：「我曾經係道德人，我講咗，但最後佢兩個嗌咗一陣交就好番，但我就成為咗二五仔，大家都同我絕交。」

由第三集開始，《今晚乜都拗》的爭拗激烈度突然三級跳，不但嘉賓拗到企起身兼拍枱，就連主持森美也加入戰團，笑料不斷。昨晚為例，當安德尊滔滔不絕發表偉論時，突然發揮「嗌交王」本色，連環向疑似偏幫另一方的森美發爛：「你唔好咁鄙視我喎！」、「你作為企喺中間嘅（主持Suppose主持公道），你企晒佢立場嘅？！」森美聞言即反擊：「你冇point咋嘛！」頓時引發高潮。之後丁丁發言時，又拉森美落水謂：「即係我同森美咁friend，但佢性無能唔會同我講嘛！」森美即醒目自兜：「我有性無能我會講，所以我係冇性無能嘅。」

今晚（13日）播出第4集，口水戰情况更加激烈，焦點人物則落在支持第一次約會男仔埋單的周吉佩（吉吉），以及反方的陳曉華和陳懿德（德德）。由於陳曉華提出若首次約會，不是AA制，自己會就住就住，不敢嗌嘢食不夠暢快，德德對此和應，相關論點惹來吉吉反對，並質問德德如果男方因為她吃多了一件豬扒，而問她收回$5.5她感覺如何；問題一出，正方三名隊員同一時間一輪嘴質問德德「感覺」，被質到無空間發言的德德，除了一味笑，只能像跳線般反覆大叫：「你冷靜啲先」！

吉吉未有因而罷休，反而愈講愈激動兼起身指住德德予以質疑，德德無計可施下只能鬥激動鬥站起身兼爆出一句：「你係咪嬲我呀？」全程食足花生的森美，則反高潮將矛頭指向德德的短打裝束：「你條褲咁短嘅？你唔企起身都唔覺！」令德德陷於極度尷尬困局，並無力地傻笑發問：「（到底）𠵱家問題係咩呀？」場面極度爆笑。

混亂期間，陳曉華與鄧智堅一度出手為德德打圓場，豈料竟遭森美訓斥謂：「你兩個唔好劖亂歌柄！」並指出陳懿德辯論時，犯下3大問題！陳曉華見狀決定出口幫忙，但愈幫愈忙，連她也不知道自己想表達什麼，最終這場口水戰，變成兩位港姐「失控爆笑現場」。

（即時娛樂）