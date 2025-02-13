《打天下2》大贏家 AK擊敗姜濤奪民選視帝 談善言膺視后 (17:43)

AK憑《打天下2》關志浩一角，奪得民選視帝，以2.8%票數力壓《無用的謊言》男主角姜濤。（Ig圖片）

由網絡平台舉辦的「觀眾在民間電視大獎2024」今天（13日）公布各獎得獎名單及五強票數。

MIRROR成員江𤒹生（AK）憑《打天下2》關志浩一角，奪得民選視帝，以2.8%票數力壓《無用的謊言》男主角姜濤。談善言憑《打天下2》莊惠一角，奪得民選視后，以4.9%票數打敗《黑色月光》女主角楊茜堯。

《打天下2》於本屆投票中橫掃8獎，包括民選最佳男女主角、民選最佳男女配角（邱傲然、武田梨奈）、民選最佳劇集、民選最佳劇本、民選最佳攝影、民選最佳戲劇拍檔（江𤒹生、談善言）。

由谷德昭擔任主持的《爆谷一周》，創下連續3屆奪民選最佳資訊節目紀錄，並以29.4%得票率，成為本屆得票率票王。由MIRROR主持的《MIRROR Chef》奪得民選最佳綜藝節目、民選最佳主持兩個獎項，並以1154票，成為本屆最高票數得主。民選最佳電視歌曲則由姜濤以《無用的謊言》主題曲《I Need You In My Li(f)e》奪得。

民選飛躍進步男藝員由江𤒹生奪得，在無綫萬千星輝頒獎典禮中，奪得飛躍進步男藝員的阮浩棕奪得第三，排在第二位姜濤之後。民選飛躍進步女藝員由葛綽瑤奪得，在萬千星輝頒獎典禮中奪得飛躍進步女藝員的陳曉華，奪得第五名，王敏奕列第四。

今屆全部14個獎項，均由ViuTV節目及藝人勝出；TVB方面，劇集及演員獎項當中，以《黑色月光》成績最好，共計6個提名打入五強。其中以楊茜堯憑余滿月一角，於民選最佳女主角投票中奪得TVB最佳成績，獲得602票（15.3%）奪得第2名。

（即時娛樂）