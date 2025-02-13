雲浩影甜笑認與T-Ma了解中 讚男方性格好 情人節盼收花 (20:08)

韓國女團LE SSERAFIM成員洪恩採，今天（13日）出席在尖沙咀舉行的品牌期間限定店開幕活動，同場還有COLLAR成員邱彥筒（Marf）和許軼（Day）﹑林愷鈴﹑曾傲棐及雲浩影（Cloud）。

Cloud前年與男友分手後，感情一直空白，早前傳與唱片監製馬敬恆（T-Ma）拍拖，她沒有承認，但表示與對方了解中，她甜笑說：「了解咗3個月。（拍拖好開心？）吓，工作為重。」他指對方曾為她監製歌曲，現在又一齊寫歌。

是否被T-Ma才華吸引？她說：「除咗才華，佢性格幾好，好有紳士風度、細心、工作認真。」談到明天（14日）是他們「了解中」後首個情人節，問她如何慶祝？她說：「了解中，畀啲空間我哋，睇下食唔食到飯，大家都事業為重。（期待收花？）都期待，但未必有，我比較喜歡儀式感，而且呢個年代，唔一定男仔送花畀女仔，女仔都可以送花畀男仔，送嘅話，我會送太陽花畀佢，之前互相都有送花。」

農曆年期間有沒有拜年見家長？Cloud表示有跟T-Ma父母拜年，但不算見家長，對方沒有回禮，因父母比較保守，他們在了解中階段。Cloud又否認早前與T-Ma同遊韓國，她說：「我與家人旅行。（與男友可有旅行計劃？）十劃未有一撇。」

（即時娛樂）