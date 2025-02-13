洪恩採選情人節禮物畀LE SSERAFIM隊友 Marf高調放閃否認好事近 (20:19)

問洪恩採平時衣著打扮，跟在舞台上演出有何不同？她說：「在舞台上要耀眼，平時會以舒適為主。」（鍾偉茵攝）

韓國女團LE SSERAFIM成員洪恩採、COLLAR成員邱彥筒（Marf）和許軼（Day）、雲浩影（Cloud）、林愷鈴和曾傲棐，今天（13日）到尖沙咀出席品牌期間限定店開幕活動，吸引大批粉絲圍觀，迫爆幾層商場，場面熱鬧。

洪恩採甫現身全場歡呼尖叫，大嗌她的名字，洪恩採相當識做，向現場粉絲揮手打招呼和大派心心。洪恩採表示很久沒來港，很開心見到很多粉絲到場。她又指之前和成員來港，最期待吃點心，今次她來港最想都是吃點心。問到她平時衣著打扮，跟在舞台上演出有何不同？她說：「在舞台上要耀眼，平時會以舒適為主。」

明天（14日）情人節，她表示會在店內選購情人節禮物給成員，亦會將今次首個海外日程回憶與成員分享。談到未來工作計劃？洪恩採表示LE SSERAFIM於3月推出新專輯，她們每次都以不同形象示人，今次也希望帶來不同形象，讓大家感受到她們不同的魅力。

Marf與男友林家熙（Locker）在元宵節放閃，分享2人在車廂內跳舞片段。Marf認為是時候公開男友的才能，她說：「他跳得不錯，有待進步，我有教他跳舞。（有幾多分？）合格，協調得不錯，落地跳，手腳一齊擺動，可能分數會高一點。我們拍拖已年幾，想找些東西一齊做，平時我都會捉他陪我去練歌和練舞。」問到高調放閃是否好事近？Marf否認，不覺特別高調，跟大家分享日常生活。明天情人節，她表示在工作中度過。

Day指自己沒有男朋友，亦沒追求者，笑說：「怎會有人追我？我很宅又喜歡睡覺，之前與蘇雅琳（Ivy So）韓國旅行，她有艷遇，我瞓覺錯失了！平時行街，都沒異性跟我搭訕，可能我沒打扮。」問Marf會否為Day介紹筍盤？Marf指Day才22歲，不需要介紹，等緣分，而且她亦沒有筍盤介紹。

（即時娛樂）