盧瀚霆李駿傑與宣美合作開騷 回應首場入座率未如理想 (16:11)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo、AL）與李駿傑（Jeremy）、韓國女歌手宣美（SUNMI），合作演出兩場《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會，昨晚（13日）舉行的首場有不少吉位，第2場則在周日（16日）舉行。AL、Jeremy跳唱《MONEY》、《CLOSER》，為音樂會揭開序幕。AL表示MIRROR成軍6年以來，他首次與Jeremy舉行大型演唱會，加上以K-pop為主題及請來宣美合作，是兩人最特別的經歷。衣著性感火辣的宣美隨後登場跳唱，施展招牌式撩人舞姿，又主動攬AL和Jeremy，令台下粉絲尖叫。

Jeremy以流利韓語問宣美收到邀請時有何感覺，宣美稱能跟兩位香港頂流歌手合作很開心，覺得很有意義，隨即跳唱幾句AL的《HEY HEY OK！》。她又表示︰「合作前有搜尋你們的歌，發現你們的風格很不同。跟你們見面後，感覺很溫暖，你們人氣高亦謙虛，令我反思要更謙虛。我朋友不多，很開心認識到你們。」宣美獨唱時先以廣東話向現場觀眾問好及自我介紹，又稱十分掛念香港的粉絲。她透露前天來港後已品嘗過蛋撻和奶茶，入住的酒店高層房間可以看到維港景色，感覺像坐在雲上。宣美笑說：「今晚見到台下的觀眾，也有坐在雲上的感覺。」

AL和Jeremy分別以中、英、韓文演唱，Jeremy形容：「我把最難唱的歌都唱出來，希望盡興。」AL跳唱時不停流汗，要不停以紙巾抹汗。他笑言：「我大汗到想抹走自己的化妝。」兩人落台跟粉絲握手和擊掌時，AL以「神徒BB豬」稱呼粉絲，又送飛吻跟大家預祝情人節；Jeremy更收到花。宣美讚2子唱K-pop「型到爆炸」，然後教AL以韓語說「型到爆炸」。AL和Jeremy以韓語唱出「宣美又靚又可愛」，引宣美笑到彎腰。宣美表示留港期間想像港產片主角一樣四圍游走，她又表示：「今次演唱會，令我的粉絲和AL、Jeremy的粉絲互相交流，是開心和幸福的事。」3人最後跳唱宣美的《Gashina》為演唱會畫上句號。

AL和Jeremy騷後受訪，Jeremy談到音樂會入座率未如理想時稱專心演出，看不清楚台下情况。他說︰「我不太了解演唱會銷情，先做好本分及演出，希望16日有多些觀眾入場。」AL說沒有失望，認為門票銷情涉及很多因素。他表示︰「知道粉絲會用不同方式支持我們，入座率不是唯一的事，音樂會好不好看，不是能否令更多觀眾來看那麼簡單，最想大家看到我們有心，是好看和特別的。大家可能對拼盤騷有疑惑和偏見，我們想打破舊有觀念，努力讓大家看到新創作。了解16日的賣飛情况？我一向不會去了解銷情和錢銀的事，只會做好自己，壓力是來自自己，不會多想其他。我們會繼續付出200分努力，做好下一場騷。」

AL提到農曆新年時到汪明荃、羅家英的家拜年，吃蘿蔔糕時感到罪過。他笑言︰「為表對長輩尊重，我帶住罪惡感繼續食。」Jeremy透露AL會在排練期間偷食薯片時哭，AL解釋：「有晚綵排時很大壓力，才吃少許薯片，但吃完又有罪惡感，不容許自己放任，為做好演出不能鬆懈。」他又透露演出有甩漏，像飛甩手套及爆汗。AL說︰「去年有想過割汗腺，但驚割完汗腺，又會在身體其他部分排汗，變大手汗就很大問題，所以化妝時盡量透薄，流汗證明我沒有Hea跳。」Jeremy談到以流利韓語跟宣美聊天時，稱因喜歡K-pop文化而自學韓語，希望將來能翻唱及推出韓語歌，又笑稱心願是在韓國出道。AL說：「我們嘗試自薦為宣美韓國演出做嘉賓，看她肯不肯用我們。」

（即時娛樂）