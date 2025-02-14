金像獎｜鍾雪瑩衛詩雅談善言爭影后 吳君如未獲提名 (17:39)

被視為大熱的吳君如，未能憑《我談的那場戀愛》入圍金像獎爭影后。（《我談的那場戀愛》Ig圖片）

「第四十三屆香港電影金像獎」今天（14日）公布提名名單，入圍角逐「最佳女主角」的有《久別重逢》的 許恩怡、《虎毒不》的談善言、《看我今天怎麼說》的鍾雪瑩、《破‧地獄》的衛詩雅，以及《從今以後》的區嘉雯。被視為大熱的吳君如，未能憑《我談的那場戀愛》入圍金像獎爭影后。

衛詩雅表示︰「非常榮幸能夠獲得提名，很想由衷地感謝導演、編劇、製作團隊以及每一位演員伙伴。希望未來有更多機會可以演出不同的角色，謝謝評審和觀眾的愛戴與支持，我一定會繼續努力！」許恩怡說︰「好多謝大家！恭喜晒同樣獲提名嘅朋友！好多謝同埋恭喜《久別重逢》嘅團隊，冇諗過自己會獲得提名，好多謝大家鍾意呢個角色、鍾意呢個故事，呢個已經係對我最大嘅獎勵，我會繼續努力。希望大家繼續支持香港電影。」

鍾雪瑩去年已率先憑《看我今天怎麼說》贏得台灣金馬影后，她今次除了入圍金像獎的女主角獎，有份創作的歌曲《What if》亦入圍「最佳原創電影歌曲」。鍾雪瑩說︰「恭喜大家！好高興電影入圍最佳電影同埋多項提名，希望大家2月可以入場嚟看看我哋成個團隊搞邊科！多謝所有聾人朋友，各組工作人員及天下一及利希慎基金強力支援。另外，我第一次入圍最佳原創電影歌曲，YEAH！」

（即時娛樂）