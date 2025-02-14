金像獎｜古天樂強勢出戰男配角 鄧麗欣首爭女配嗌開心 (18:17)

「第四十三屆香港電影金像獎」今天（14日）公布提名名單，入圍角逐「最佳男配角」有《九龍城寨之圍城》的古天樂與伍允龍、《虎毒不》的盧鎮業、《破‧地獄》的朱栢康與秦沛；「最佳女配角」的候選人則有《我談的那場戀愛》的鄧麗欣、《爸爸》的谷祖琳、《破‧地獄》的梁雍婷與韋羅莎，以及《從今以後》的李琳琳。

朱栢康說︰「感謝上帝一切嘅安排，感謝喜歡《破‧地獄》同郭志彬呢個角色嘅觀眾。好感恩同好感動，希望到時候有機會喺台上面，代表一直支持同成就我嘅人領取呢個獎。」韋羅莎則表示︰「好激動，好開心，因為《破‧地獄》得到多項提名。我聽到自己個名默默流淚，好開心同呢部電影嘅朋友一齊得到提名，比起自己得到肯定嚟得重要。呢部電影充滿熱誠同愛，多謝所有投票嘅朋友。」

憑《爸爸》入圍的谷祖琳稱收到消息後非常開心，提名是送給她及其角色的最美好情人節禮物。她續說︰「心裏面有好想多謝嘅人，希望有機會在台上親口同你哋講『多謝』。」首次獲提名女配角的鄧麗欣表示︰「好開心！同時都要恭喜晒入圍嘅朋友。今次係我首次提名女配角，入圍嘅感覺係好特別，《我談的那場戀愛》呢部電影係首部劇情片電影計劃嘅作品，有政府支持香港電影業，係對業界好振奮嘅事，整個拍攝嘅過程係好開心、好好玩！依家香港電影正面對緊難關，希望大家可以繼續支持港產片，我同大家都會繼續努力，一定會撐得過去嘅！」

（即時娛樂）