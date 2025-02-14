《九龍城寨之圍城》金像獎14項提名 林峯爭影帝感激古天樂畀機會 (18:52)

電影《九龍城寨之圍城》在今天（14日）公布的「第四十三屆香港電影金像獎」入圍名單中共有14項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角（林峯）、最佳男配角（古天樂、伍允龍）、最佳新演員（劉偉明）、最佳攝影、最佳剪接、最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳動作設計、最佳原創電影音樂、最佳音響效果及最佳視覺效果。

角逐「最佳男主角」的林峯表示︰「首先好多謝鄭保瑞導演及古天樂先生給予我機會演出陳洛軍這個這麼好的角色，亦都很感激《九龍城寨》整個團隊的幫忙，我真的好開心有機會成為《九龍城寨》的一分子！多謝每位投票給我的評審，感謝！大家情人節快樂！」獲提名角逐「最佳男配角」的古天樂說：「好開心整個《九龍城寨》團隊獲得多項提名，肯定了大家的努力付出。多謝大家喜歡《九龍城寨》，希望我哋能繼續獲得好成績！」同樣被提名角逐男配角的伍允龍說：「好驚喜、開心，見到好多好演員都一齊被角逐提名，會以平常心去享受過程。」入圍角逐「最佳導演」的鄭保瑞表示︰「好高興好多個伙伴都有提名，希望大家最後都有收穫！」監製莊澄說：「多謝鄭保瑞導演、陳羅超先生同台前幕後每一位夢幻組合嘅成員，希望香港電影人再接再厲在困境中勇往直前共創明天！」

《九龍城寨之圍城》在日本上映至今，票房破1.5億日元，超過10萬觀眾入場，令港產片再次被受關注，同時在當地牽起一股「城寨熱」。戲中的「城寨四子」外，飾演王九的伍允龍及叉燒飯一樣爆紅。繼早前當地舉行應援場，觀眾自備眼鏡朱古力、應援扇、搖鈴後，導演鄭保瑞、古天樂、林峯、胡子彤等，將於本月23日出席在日本東京舉行的謝票活動，與近千位觀眾見面。

（即時娛樂）