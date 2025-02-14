陳瀅恭喜方力申結婚 朱敏瀚情人節未送陳曉華禮物 (19:21)

陳瀅、周嘉洛、朱敏瀚、李芷晴及黃婧靈（波波）等，今天（14日）出席劇集《痞子無間道》宣傳活動，冒雨向粉絲派玫瑰花、朱古力及氣球。陳瀅及周嘉洛均表示收工後會跟家中愛寵一起過情人節。陳瀅稱劇集播出後獲好評，尤其知道獲讚演得好笑就特別開心。談到她於首集化老妝扮阿婆，陳瀅說：「我嫌自己扮得唔夠老，可以再誇張啲，當時我確實有少少貪靚，見到出嚟效果就覺得應該要再狠啲。」曾傳過緋聞的方力申宣布已婚，陳瀅稱已立即留言送上恭喜：「好戥佢開心，見到張相好sweet。我未得閒親自問清楚佢，今日唔係愚人節，係情人節，應該係真嘅。」

周嘉洛表示17分鐘橫跨兩集的赤裸演出，睇落也不覺很長。他說：「遮遮掩掩同有格仔，都覺得冇乜特別！身形都唔係好睇，露得唔夠，應該格仔打細少少會好啲，其實朋友對我裸露已好習慣，因為我出名周圍換衫唔會收收埋埋，所以冇咩特色。朋友對套劇讚多過彈，覺得幾好笑，但嫌節奏太快，睇一次難消化，要睇多次。」

朱敏瀚表示今次演繹角色好辛苦，因為要挑逗所有女角色，難度在於對手高度，與王灝兒（JW）拍對手戲時的難度比較高。他透露：「角色咁做背後係有原因，因為對性取向成疑，不斷咁做令大家唔會懷疑佢鍾意男人。大家之後會見到佢袋入面有張男人相，經常拎出嚟睇。」朱敏瀚被問到今天可會相約緋聞女友陳曉華慶祝首年情人節時，表示已約了媽媽在家打邊爐。他被追問是否已跟陳曉華慶祝時說︰「冇特別慶祝，每日都係同平日一樣，平日都唔會送禮物。我之前受訪時都講過，假如我有伴侶，都唔會情人節互送禮物，免得大家有壓力，寧願平時送上驚喜。」

（即時娛樂）