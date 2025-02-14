金像獎｜陳卓賢獲新演員兼原創電影歌曲2項提名 (21:18)

鄭伊健、陳卓賢（Ian）、許恩怡和蔡思韵合演的電影《久別重逢》，於「第四十三屆香港電影金像獎」獲得7項提名，包括最佳女主角（許恩怡）、最佳新演員（陳卓賢）、新晉導演、最佳攝影、最佳美術指導、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲。同時入圍角逐最佳新演員及最佳原創電影歌曲的Ian說︰「十分榮幸獲得提名，感恩遇上《久別重逢》。感恩遇上《久別重逢》台前幕後的所有人。謝謝導演及監製給予的機會，希望嚟緊會有更加多機會向不同的前輩學習。」

入圍「新晉導演」的梁禮彥表示︰「榮幸獲得提名，深感鼓舞！感謝《久別重逢》台前幕後每一位，及所有入場支持的觀眾。尚未觀賞的朋友，電影仍在上映，戲院見！」陳光榮入圍角逐最佳原創電影音樂及最佳原創電影歌曲，他說︰「我感到非常榮幸和高興今次能夠憑《久別重逢》獲得第43屆香港電影金像獎『最佳原創電影音樂』和『最佳原創電影歌曲』2項提名。我非常喜歡《久別重逢》這套電影，所以製作音樂的時候也樂在其中。整個團隊的用心製作，令這部電影更加感動人心。《久別重逢》令成年的我想起從前的回憶，從前的我遇見現在的我，每個情節也非常觸動我，我也將我的感受透過音樂完全抒發在這套電影裏面，能夠憑著《久別重逢》而獲得提名我真的非常感恩。」

（即時娛樂）