張繼聰盼跟Kay變「老夫少妻」 恭喜小方結婚：快啲加入爸爸會 (12:20)

張繼聰昨晚（14日）情人節到尖沙咀出席活動，為無人機表演擔任聲音導航，活動上除了大讚太太謝安琪保養得宜像少女，更公開向太太示愛講「I love you」，連媽媽及外母都有份。他表示很少向太太這樣做，要數都是差不多10年前在海旁彈結他唱歌示愛，他說：「硬着頭皮做一次成世受惠，如有什麼事發生可當作求情信，太太、外母及母親是神聖三角，所有男士都要平衡得好好，至於送什麼禮物給外母及母親，就要由太太這個外交官處理外交關係。」

他指太太完美而且保養得好，期待與太太變成「老夫少妻」，更笑言：「再年紀大一點，我直頭變成Suger Daddy般行出來，絕不介意心甘命抵，朝著這一步進發，亦都很大機會做到！」

張繼聰今屆金像獎未獲提名獎項，他認為提名是隨緣，並沒感到失望，自己年年都有加把勁。對於早前與網上影評掀起罵戰，他強調原意不是想引起任何負面情緒，他亦上了一課，「都要講聲不好意思，其實大家也是愛電影之人，網主亦好大方回應件事，希望告一段落。」

他表示對方看完《祥賭必贏》仍給予負評沒有所謂，想澄清自己絕對不是不接受批評，他續說：「絕對歡迎發表自己意見，不是不可以批評港產片，當初我都是說，看完先講是否會好一點？只要入場支持，我都會真心多謝。（是否不再看該專頁？）我現在什麼都不看，只是看劇本。」

張繼聰稱事前不知好友方力申（小方）結婚，看到報道立即在群組留言指對方「玩到咁大」，他說：「好替他開心，他一直是超級筍盤，亦都是乖仔，孝順父母，人又正直，真心祝福他們。」他指小方還十分搞笑，在群組詳細交代安排過程，好似想向群組的人推介，但群組成員都結婚，他說：「一向都知道他會是個好老公，亦知道他很喜歡小朋友，希望他快點加入我們的『爸爸會』啦！」

（即時娛樂）