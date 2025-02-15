陳瀅何泳芍自創「水柱式滴汗」 JW瘋狂擘口撞樣燦子？ (12:34)

根據片段，2人爆笑罪魁禍首是Honey，皆因戴了假哨牙的Honey，噴水時出現「噴泉水花」，效果誇張。（無綫提供圖片）

無綫劇《痞子無間道》主要演員有周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW王灝兒、車婉婉、曹永廉、麥美恩、黃子恆、韋家雄、何泳芍等。

前晚（13日）其中一個場口，講述符玲（陳瀅飾）一覺醒來發現閨房中勁多金，與近身丫環「哨牙珍」（何泳芍Honey飾）原本大為驚喜，並合力將大批銀両收好；同一時間，太帥（黃子恆飾）因面上離奇出現超級大傷口，大吵大鬧要找出真兇，期間竟想到要去符玲房搵證據，為怕眾人搜出「秘密多金寶」，符玲與「哨牙珍」嚇到瘋狂飆汗。

為了令場口更有喜感，陳瀅與Honey臨時掟橋。據知2人為了營造汗如泉湧效果，不斷拿水壼噴到自己成面濕透，還在頭髮上加了「水喉」，只要一嗌Action，該水喉便會射出水柱，製造「水柱式滴汗」效果，但2人仍嫌不夠喉，決定再瘋狂飲水製造「噴水」效果。

Honey接受TVB.COM訪問時，坦言該幕忍笑很難：「嗰幕真係笑到呢，我同阿瀅要諗晒人生入面最悲慘事情忍笑，嗰幕係好癲嘅，阿瀅話無論佢睇幾多次，每次都係笑到傻。」並謂：「拍劇要玩水係好麻煩，雖然咁即興，但劇組好配合，仲將呢場戲調到嗰日最後先拍，因為我哋濕晒後好難拍其他場口，大家好齊心想做好件事。」

根據無綫曝光的官方花絮片，陳瀅與Honey全程笑不停，根據片段，2人爆笑罪魁禍首是Honey，皆因戴了假哨牙的Honey，噴水時出現「噴泉水花」，效果誇張。

除了陳瀅，JW是次的Input亦相當之多，其中一場講述JW急著向嘉洛通風報信，由於JW與嘉洛距離太遠，為了盡快將訊息傳達給嘉洛，竟上演了一場古裝版「超級無敵大電視」，為了表達「恭梓（公子）信唔過」，JW完全沒有理會任何偶包，扮完公公，又露出兇狠樣怒撕信紙，相當爆笑，監製陳耀全又指所有動作，都是JW在零劇本情况況下即場自創；另一幕JW由壹將宮城一支箭跑回魯仁縣，JW擘大口瘋狂爆Seed的表情，竟與卡通人物燦子撞樣，相當爆笑。

（即時娛樂）