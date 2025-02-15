孖容祖兒薛凱琪衛蘭同台合唱 18歲姚焯菲仙氣滿瀉零怯場 (12:49)

《聲生不息‧大灣區季》今晚（15日）播出的第9集《聲生不息‧大灣區季》，主題為「我最喜愛的香港頒獎典禮獲獎歌曲」，今集除繼續有常駐歌手李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、回春丹、容祖兒、黃子弘凡、薛凱琪（Fiona）、李昊及衛蘭，還有飛行嘉賓姚焯菲Chantel及內地女歌手姚曉棠，2人分別加入祖兒隊及小春隊，主持則為何炅及方力申。

本集競演歌曲名單如下：陳小春回春丹《分分鐘需要你》（原唱：林子祥）、容祖兒周筆暢《小玩意》（原唱：彭羚）、李昊姚曉棠《野孩子》（原唱：楊千嬅）、李宇春《無心睡眠》（原唱：張國榮）、古巨基黃子弘凡《愛與誠》、容祖兒﹑衛蘭﹑薛凱琪和姚焯菲《女神》（原唱：鄭欣宜）。在六個競演舞台中，以《女神》及《無心睡眠》最為吸睛。

《女神》舞台開始之前，大會播放了欣宜與亡母沈殿霞在2007年《萬千星輝頒獎典禮》的珍貴同台片段，汪明荃還與肥姐耳語，場面感人。現年18歲的Chantel，穿上閃片貼身半透視拖尾晚裝，在油畫風格的華麗舞台及拍攝效果的襯托之下，仙氣滿溢；面對三位經驗豐富的前輩，Chantel全程零怯場之餘，又不時展現招牌甜美笑容，甚有大將之風，事後Chantel機靈地以夏天、秋天及冬天形容祖兒、Fiona及衛蘭，並笑言：「女隊的成員都很喜歡笑，這次合作非常愉快。」

與《女神》原唱欣宜份屬好友的衛蘭，分享唱後感時坦言，已很久沒見過對方，並感性謂：「我們都很想她，希望透過這個表演呼喚她，（希望）她看到會很開心。」隊長祖兒亦表示，自己能在樂壇走到今天絕非易事：「也付出了20多年的努力，有經歷過被批判，但我跟自己說要堅強，非常感謝所有的經歷，包括好的、不好的，讓我變得更自信、更了解自己，變得更好。」向來坦白的祖兒，在獻唱《小玩意》時，更坦言對婚姻偶有憧憬：「多多少少夜闌人靜時都會諗吓嘅，細細個聽呢首歌，我真係每一句都會幻想個畫面。」

李宇春的《無心睡眠》則包含了致敬、誠意、創意及華麗台風四大重要元素，一直恨在《聲生》舞台上獻唱哥哥（張國榮）歌曲的李宇春，一腳踢包辦編曲及排舞之餘，還因而加碼深度特訓廣東話，李宇春出場前坦言緊張：「我和哥哥的表演肯定有差距，但希望能代表到對他的敬意與懷念。」

（即時娛樂）