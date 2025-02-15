廿四味阿肥唔做中產轉夾Band 手踭紋荷花喻「濯清漣而不妖」 (13:56)

Dave認為紋身有更多人與人之間的交流。（無綫提供圖片）

TVB Plus節目《紋人多故事》由Hip Hop組合廿四味成員、人稱「阿肥」的陳偉雄（Phat）擔任主持。

今晚（15日）播出一集，主持阿肥介紹中途轉業當紋身師的Dave，阿肥笑言自己當年有類似經歷，原本可以安逸享受中產生活，卻「攞苦來辛」跟朋友夾Band︰「嗰時喺無綫電視新聞部做攝影師，條路好好行嘅，睇住之前啲同事、前輩，都係做攝影師然後就識個記者、主播或者編輯，跟住拍拖、結婚跟住申請首次置業，然後買樓、一齊升職就成為中產，做多10年8載成為管理層，個個都係咁行，而行得好順嘅。」阿肥直言反叛，不想走別人一樣的路，所以當了7、8年攝影師後，毅然辭職夾Band。

阿肥表示由始至終沒擔心過生活問題，他自信的說︰「完全唔驚㗎，無擔心過錢、無擔心過前途，到𠵱家都無驚過。只要你專心做好心頭嘅嘢、唔好有後悔，就會好㗎喇。」他回想20多、30年前，跟另一位band友阿傑組成樂隊，有次表演後透過MC仁，認識了一群Band界翹楚，之後組成樂隊表演。

阿肥認為不要見到機會才去努力，而是不斷努力靜待機會出現。阿肥自揭入行時，在手踭紋了荷花圖案，他解釋︰「啲人成日講娛樂圈係大染缸，希望紋咗荷花之後，提醒自己『濯清漣而不妖』，唔好畀其他事物影響自己大方向。」

紋身師Dave在30歲時才轉職入行，到今日已有8年光景。Dave當初從事設計行業，談到轉行原因︰「做咗設計8、9年之後，覺得有啲滑牙，做嚟做去都係一班人，target緊一群人，相反紋身專注喺一個人身上，同人嘅bonding好大。」

（即時娛樂）