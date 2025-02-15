《What If》MV曝光 陳蕾打手語演Miss 游學修鍾雪瑩回味拍攝點滴 (14:27)

陳蕾在戲中客串歌手一角，今次在MV中跟一班中學生，齊用手語演繹歌詞，還特地學了一些手語配合演出。（大會提供）

由黃修平執導﹑游學修、鍾雪瑩、吳祉昊主演的電影《看我今天怎麽說》，將於2月20日上映。為配合電影上映，電影公司製作了主題曲MV《What If》，由導演黃修平及鍾志輝操刀，唱作歌手陳蕾主唱﹑鍾說作詞；戴偉作曲、監製；戴偉、顏厲行編曲及由72位聾人及聽人以手語演繹。

MV的開端，兩位小演員用手語提問：「可以選，我可以選什麼？」到了結尾，再由不同演出者，包括陳蕾也做出相同答案：「可以選，我選自由自在」，首尾呼應的歌詞，道出不少人對自由嚮往的心聲，引發共鳴。

黃修平執導主題曲MV《What If》，正好配合鍾說所寫的歌詞，透過文字、旋律畫面，細膩道出生活掙扎與選擇，及所想表達的心聲，與電影主題相輔相成，打動大家的心靈。

參與《What If》MV演出來自不同身分階層，集合72位聾人及聽人，部分是《看》的演員，也有部分是因這電影而認識的新朋友，當中包括主唱陳蕾，一齊用手語，在不同生活場境，一句接一句，演繹《What If》歌詞，體現聾健共融，陳蕾特地為是次拍攝學習手語。

不單止歌聲演繹配合，聾人舞者王雪盈在天台演繹的手語舞，把手語歌詞融入舞步。聽人Beatboxer Heartgrey與聾人舞者袁寧駿在工廈天台上盡情jam舞。歌曲的intro 及outro部分，鍾說在聾人手語老師的指導下，從手語角度出發，創作出「手語專屬」的歌詞，種種的結合，盡情表達聽人和聾人的心聲。

陳蕾在戲中客串歌手一角，今次在MV中跟一班中學生，齊用手語演繹歌詞，還特地學了一些手語配合演出。她表示：「看過這部電影後，被3位主演的演出感動之餘，電影裏3位主角代表緊3種不同捍衛信念，和尊重方式，如何可以慢慢尊重、彼此尊重及彼此融洽。最重要是3位演員的演出，令人看得投入和相信。我也特別愛兩句歌詞：『從前遺憾的語氣 無窮傳達裡沒有顧忌。』令我有很多不同的想像空間，手語世界裏的言語，好像超越了我們語言感覺。令我更想去了解他們的世界。」

游學修、鍾雪瑩、吳祉昊（Marco）談及今次拍攝MV的感受時，也勾起當日拍戲不少回憶，例如海灘拍攝的場口，鍾雪瑩笑謂：「雖然今天拍攝MV，跟當日電影拍攝時是不同的海灘，但發覺這個海灘，相比拍攝時的海灘更清潔、更清澈。」身邊的修和Marco也認同。

除了海灘之外，一場大牌檔戲分也令阿雪難忘：「我很回味大牌檔的食物，但這場戲是戲中的我，感受到學手語的快樂；終於找到自己所喜歡的東西。」她還透露之前有看過優先場的觀眾特地到戲中取景的大牌檔，點了他們在戲中的餸菜，非常有趣。

阿修為這次MV拍攝，重新學習手語，他回想起開拍前半年痛苦回憶說：「因為我手指與手指之間的間距很窄，要做一些比較大動作手語時，會有一定難度，不停的鍛練令到手指疼痛。」至於3位演出這部電影的最大力量來自什麼？Marco說：「當然是來自這兩位影帝影后啦！」

阿修語重心長的說：「我覺得這部電影，不單止講緊聾人或者手語，而是說一種力量，對我來說是身分認同，一種共鳴感覺或者迷失時候，會有一種動力；我曾經試過自己所演的一些電影作品，肯定自己之後所行的路。」

（即時娛樂）