AGA拍新歌MV 再與鳳小岳合作 讚浪漫兼有氣質魅力 (14:33)

江海迦（AGA）全新概念大碟《Writer's Block》第4首單曲《Gas Station Diner》已於昨天（14日）情人節上架。

新歌由 AGA作曲﹑許弘毅填詞，MV在香港油站及餐廳取景，並再次請來實力派台灣演員鳳小岳演出。AGA依舊飾演《Writer's Block》裏的203室住客，在油站餐廳邂逅新角色，520室的鳳小岳，展開一段幻想之途。

AGA十分欣賞鳳小岳及喜愛他在劇集《華燈初上》的演出，浪漫又神秘的氣質魅力，與MV夢幻風格渾然天成，是MV男主角的不二人選。鳳小岳在電影《九降風》及《艋舺》表現出色而嶄露頭角，憑《女朋友‧男朋友》獲提名亞洲電影大獎「最佳男配角」，2023年擴展事業版圖，推出首張音樂專輯，更獲金曲獎提名「最佳新人獎」。鳳小岳不時在社交平台分享彈結他片段，正符合MV男主角角色設定之一：以音樂才情俘虜也擄走女主角去暢遊天際。

AGA表示今次MV拍攝時間雖長，製作繁複，但鳳小岳專業，總能夠短時間內演繹出令人讚嘆的效果，2人休息時亦有很多音樂交流，過程愉快，期望將來可以與他有音樂上的合作。

MV團隊今次留港拍攝，畫面營造出美式復古浪漫情調。由於香港沒有真正油站餐廳，團隊必須分開拍攝再作後期處理；油站在馬鞍山取景，餐廳則是借用了位於荃灣南豐紗廠的素食美式快餐店的舖位拍攝！餐廳的50年代美式裝潢、Jukebox點唱機為男女主角構造出彷彿不屬於現世的夢幻場景。

（即時娛樂）