夫妻檔合作好壞參半 殷寧贈老公好劇本 姜皓文撳住脾氣學懂體諒 (22:15)

殷寧承認有私心寫劇本給丈夫來演，因對方演過很多角色，但未試過一人分演兩角，忠、奸角都由他來演，頗有挑戰性。（劉永銳攝）

姜皓文與太太殷寧首次夫妻檔合作賀歲片《哈哈哈新年喜戲》，安排賀歲第二檔上映，該片是他們首次夫妻檔合作，更是殷寧初嘗擔任編劇的電影。

不少圈中人不喜歡夫妻檔和情侶檔工作，怕有拗撬影響感情，姜亦有同感，但被太太熱誠打動，他說：「不要說夫妻，好朋友合作有磨擦，都會影響友情，今次合作是太太的想法，她說會寫一個故事給我演出，最初以為她開玩笑，但她愈寫愈認真，還跟香港和馬來西亞製作人接洽，最後問我做不做，我當時嚇了一跳。」

正如他所料，在拍攝現場都有發生拗撬，他會發晦氣爆兩句「你話點就點」殷寧則說﹕「我最不喜歡他這樣，問他意見，他說﹕『你鍾意點就點。』這不是解決問題方法。」姜解釋﹕「發表了很多意見，她都說不合用。」殷寧續說：「真的不合用，連接不到，劇本是我寫，我最清楚，連接不到就會出錯。」

殷寧認為夫妻檔合作有好亦有壞，笑言好處在於節省車錢和時間，方便溝通，壞處是失去私人時間，以前對方開工拍戲，她就可以放假，現在處理幕後工作，還要去現場看他拍戲。

姜表示跟太熟的人工作，不可以太過發牢騷，要「撳住」自己脾氣，的確多了磨擦，但很快便忘記。會否抗拒夫妻檔再合作？他們齊聲說「不會」，殷寧覺得丈夫今次擔任監製後有所進步，以前只從演員角度出發，今次令他明白到一部電影成功，背後是有很多人同時付出努力，學懂體諒。

殷寧承認有私心寫劇本給丈夫來演，因對方演過很多角色，但未試過一人分演兩角，忠、奸角都由他來演，頗有挑戰性，讓他的演技發揮至另一層次。姜坦言一人分演兩角有點辛苦，基本上每場戲都要出現，不能休息，他說﹕「我以前很開朗，不知何時開始，接受不到自己嘻皮笑臉狀態，可能太投入演戲，恐怖到連對住家人都不能放鬆，現在要慢慢學習放鬆。」

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（即時娛樂）