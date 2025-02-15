韓國猛男騷4.19澳門舉行 4位Oppa曬肌預熱 伍詠薇心跳加速 (18:09)

韓國著名猛男騷《Wild Wild Show in Macao》，將於4月19日假澳門威尼斯人舉行。4名成員正韓泉、李潤濟、金鎮友及姜天一，今日（15日）抽空到澳門出席「預熱」記者會，讓現場朋友率先感受4位大隻Oppa魅力。

正韓泉、李潤濟、金鎮友及姜天一介紹《Wild Wild Show in Macao》特色及看點；金鎮友表示《Wild Wild Show》是韓國代表性的表水，以女性觀眾為主，演出的男成員各有魅力及健碩身材。姜天一透露最喜歡《Wild Wild Show》結尾群舞部分：「我們將熱情及力量全部投入其中，可以看到我們的魅力。」

今次澳門站的《Wild Wild Show in Macao》僅招待18歲以上女士入場。主辦單位邀請最喜歡「品評小鮮肉」的伍詠薇（伍姑娘）來到現場，搶先近距離接觸4位猛男。伍姑娘甫出場即「輕撫」姜天一的胸肌，正韓泉則以「公主抱」方式抱起伍姑娘。

4名成員「預熱」表演期間，脫去上衣大騷肌肉，又坐在伍姑娘大腿上，還主動將伍姑娘的手放在他們敏感部位，令現場氣氛熾熱高漲，伍姑娘的「氧氣罩」恐怕要重出江湖。

伍姑娘大呼心跳加速，她說：「真的好Hot，玩得好開心及興奮，他們跳舞很好。近距離見到他們是最好的情人節禮物。我一直未有機會親身觀看《Wild Wild Show》，非常期待4月的演出。好多朋友都託我買飛，會介紹更多朋友去欣賞《Wild Wild Show》。」

（即時娛樂）