梅小惠冇戲癮拒復出拍劇 江欣燕甲狀腺發炎 戒酒戒夜蒲 (19:35)

梅小惠和江欣燕接受薛家燕電台節目訪問，宣傳她們和阮兆祥主持的節目《友乜唔講得》。（柯美攝）

梅小惠和江欣燕今天（15日）到新城廣播，接受薛家燕主持的節目訪問，宣傳她們和阮兆祥主持的節目《友乜唔講得》，透露下星期節目的嘉賓正是家燕姐，之後的嘉賓還有胡楓、廖碧兒和曾志偉等。

節目出街後，外界反應不錯，問到會否添食？梅小惠表示節目其實在3年前拍攝，因無綫太多好節目，延至現在才播出，他們邀請的嘉賓，都是看着他們成長，或者與他們有關係和聯繫，大家交談時才有話題，不用刻意「撩嘢講」。她說：「看着我們成長的人，已邀請得七七八八，未知會否開拍第2輯。」

對於有網民想睇小惠再拍劇，問她會否復出？小惠表示應該不會，如果再拍也想拍《娛樂插班生》和《樂壇插班生》，但她已沒戲癮，反而喜歡幕後製作，今次在節目上亮相，只作為紀念。

說到明晚播出的《友》邀得黃百鳴和陳欣健擔任嘉賓，內容講到他們當年夜蒲。曾是蒲友的江欣燕指已沒夜蒲，1年前因身體出現問題，連酒都戒了，她笑說：「Quota已用盡，朋友問我幾時出山，我說再出山就拜我山。（出現什麼毛病？）甲狀腺發炎，驗血後發現肝和酵素不太理想，於是戒酒、戒咖啡等，以及找中醫師調理身體，小惠都幫了我很多，看到人間有很多愛，現在已沒問題，身體好好，小病是福。」

梅小惠表示欣欣不舒服時，他們大為緊張，有段時間沒出現，就因為要休養，她跟欣欣說：「要行更遠的路，就要注重自己身體。」

（即時娛樂）