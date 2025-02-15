混血肥仔被傳背妻跟丁丁密會 芊蕙子：英國可以隨時離婚 (20:18)

YouTuber「混血肥仔」曾達恩近日被傳出軌，跟旗下BBO（Black Box Office）網台的藝人丁彥均（丁丁）約會，照片網上流傳見兩人對座，混血肥仔戴帽兼口罩，遮了大半臉; 隨後有人聲稱在屯門黃金海岸目睹兩人拖手。網民議論紛紛，混血肥仔太太「芊蕙子」也曾是網台藝人，兩人2021年移居英國，近年混血肥仔返港工作而太太在英國照顧女兒。有留言為芊蕙子感不值「明明老婆咁正都要偷食？」，但亦有認為混血肥仔跟丁丁一起開工，同事同枱食飯並不代表出軌。

混血肥仔與丁丁未就傳聞回應，但遠在英國的芊蕙子就丈夫傳緋聞反應好激烈，社交平台發文：「小女不才，屋企小事牽連大波（軒然大波）。真假我就唔評論，畢竟拋妻棄女、破壞人哋家庭呢啲事，有違道德，絕對唔可以隨便安喺任何人身上。大家放心，英國可以隨時離婚，如有需要，我應該會好快收到通知。分一分，離一離，搞清楚，咁可以安坐英國家中，繼續湊女嘛 (好重要㗎)，自由嘅大門隨時打開。最緊要係，唔好因為呢件事，令任何人蒙污名。將心比心，我都有兩位小朋友，名節好重要！」昨日情人節，芊蕙子再出Post暗諷有人要瞞另一半買兩紮花，寫道：「祝所有人搵到一個唔使買兩紮花嘅老公」。

（即時娛樂）