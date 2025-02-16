女神配對計劃｜關嘉敏單身3年 李芷晴自封戀愛腦 羅毓儀拍拖最怕悶 (12:27)

外表可愛的羅毓儀，拍拖最怕悶之餘，亦同樣欠缺安全感。（無綫提供圖片）

無綫即將開拍名為《女神配對計劃》（暫名）的戀愛綜藝真人騷，號召全台堅稱現時單身的女藝人，加入配對計劃公開招攬追求者，廣邀全港、甚至全球自覺有條件﹑有膽色的男士加入追女神行列，報名詳情將於明日（17日）舉行的記者會，及於無綫官方網站稍後公布。

今天（16日）無綫公布5位參與配對計劃的女藝人名單，分別是「東張女神」梁敏巧（Maggie）、「愛回家女神1號」葉蒨文（Sophie）、「愛回家女神2號」李芷晴（Stephanie）、「扮嘢女神」關嘉敏（Carman），以及「童顏女神」羅毓儀（Yuki）。除了公布參與配對計劃女藝人名單，大會還公布她們個人資料及戀愛特點，就連MBTI都包括在內，務求令大眾對她們有更全面及深入了解。

梁敏巧、葉蒨文及關嘉敏均屬E人，李芷晴及羅毓儀則屬I人，觀乎她們的個人Profile，單身最長時間的是關嘉敏，她單身了3年，而關嘉敏戀愛特點亦非女性化，當看到男性脆弱一面時，關嘉敏會萌生保護對方念頭，聽落像「女漢子」；單身時間最短的女藝人為李芷晴，自封「戀愛腦」的李芷晴，一般單身時間不會超過數個月，她的戀愛特點亦寫明自己「單身時間好短」，芷晴擅長及嗜好相當多元，除了中國舞、Fine Arts及畫畫，就連易經塔羅亦有涉獵。

其他較為有趣的發現，是「東張女神」梁敏巧雖然做《東張》見慣不少大場面，但原來內心亦有脆弱一面，並坦言成為「東張女神」後，反而戒心變重，並覺得入行後，很難找到可靠的男朋友，心路歷程看似複雜。外表可愛的羅毓儀，拍拖最怕悶之餘，亦同樣欠缺安全感；之前在風水節目中，被批古靈精怪又矛盾的葉蒨文，戀愛特點亦相當矛盾，竟然是「獨立得嚟好黐人」，相信要成為其另一半，必須具備靈活度。

節目還安排「金牌媒人」林盛斌（Bob）擔任主持，為5位女藝人公開招親，製作組額外安排5位身分特殊的藝人，為節目執行特別任務。

Profile─

關嘉敏Carman

星座：處女座

身高：174cm

MBTI：ESFJ

單身時間：3年

戀愛特點：如果見到個男仔脆弱嘅一面，會想保護佢

擅長及嗜好：跳唱、演戲、打機、扮嘢、跑馬拉松

（理想對象及擇偶條件 將於周一記者會後再公布）

李芷晴Stephanie

星座：水瓶座

身高：173cm

MBTI：INFP

單身時間：幾個月

戀愛特點：戀愛腦，單身時間好短

擅長及嗜好：主持、演戲、畫畫、易經塔羅、中國舞、Fine Arts

（理想對象及擇偶條件 將於周一記者會後再公布）

葉蒨文Sophie

星座：天蠍座

身高：166cm

MBTI：ENFP

單身時間：8個月

戀愛特點：獨立得嚟好黐人

擅長及嗜好：主持、演戲、打機、Board Game、貓奴、中國舞

（理想對象及擇偶條件 將於周一記者會後再公布）

梁敏巧 Maggie

星座：雙子座

身高：171cm

MBTI：ENFP

單身時間：半年

戀愛特點：認為入行後難找到可靠男朋友，因為做咗「東張女神」戒心重咗

擅長及嗜好：主持、演戲、Food Lover、運動、健身、瑜伽導師、音樂演奏文憑

（理想對象及擇偶條件 將於周一記者會後再公布）

羅毓儀 Yuki

星座：雙子座

身高：156cm

MBTI：INFP

單身時間：1年

戀愛特點：缺乏安全感、怕悶

擅長及嗜好：演戲、唱歌、動漫、夾Band、Cosplay

（理想對象及擇偶條件 將於周一記者會後再公布）

（即時娛樂）