陳柏宇抱病開騷 吊威也騷舞技 鄰家男孩變阿伯 唱盡人生重要時刻 (12:52)

《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會 2025》昨晚（15日）起一連兩天，在灣仔會展舉行，在昨晚頭場演出，Jason因細菌感染帶病上陣，但他仍傾盡全力使盡渾身解數，連場歌舞之餘，更在演唱會期間吊威也登場，極盡視聽之娛。

今次是Jason相隔2年後，再次舉行個唱，希望用歌曲、故事去分享他生命上每一個角色，好好在大家面前訴說一切，唱好一切，甫開場，他先唱出《令人期待的下集預告》和《路人乙》，道出他本來陪朋友試音的配角身分，結果無心插柳讓他成為歌手。

唱罷2首作品，Jason以輕柔聲線跟大家打招呼，更自爆：「如果我成晚講嘢都係咁嘅聲，你哋唔好太緊張，因為我早兩日病咗，𠵱家功力有番少少深厚，仲唱到歌。當然要成為好嘅歌手，就係要唱出觀眾想要聽嘅歌，可以觸動到大家心底裏歌曲。」音樂一響起，Jason即一口氣唱出《逸後》、《車匙》、《關於後悔》及《你瞞我瞞》幾首作品。

Jason笑言自己亦由當年的鄰家男孩，變成了今日的鄰家阿伯，因為細菌感染致聲帶變得腫脹的Jason，在唱出《你瞞我瞞》假音部分時，獲全場大合唱拍和，場面變得份外溫暖。雖然影響演出，Jason仍搞笑表示：「雖然聲帶腫咗，但唔係好影響到真音，淨係影響到假音。」

歌手以外，Jason的人生幸福滿瀉，與老婆符曉薇（Leanne）的一段恩愛情路，在演唱會的第2部分呈現，Jason唱出《請跟我走》、《認真如初》及《霸氣情歌》，每首歌都道出了作為人夫的深情，感動台下的每一位觀眾，不過說到底，Jason還是大細路，第3部分的《Mr. Adult》、《中二寄生魂》展現了他的真性情後，在唱到《魔法戰隊》一幕，他吊威也化身戰隊其中一員，再唱出《樓上裝修》、《Cheat Day》x 《Out of the Loop》及《最後一個收費亭》更跳起舞來，Jason盡展他童心未泯一面，鮮有跳舞的他令觀眾歡喜得瘋狂尖叫。

Jason的人生，當然還有家庭，兩個囡囡Abigail（Abi） 與Audrey出世後，變身絕世好爸的Jason以家庭為先，第4部分的《無限大》、《天光前》、《可靠我》、《有我》，都成就了美滿的一家四口，Leanne與Abi及Audrey預先錄音，加入合唱《有我》，令Jason笑逐顏開。

人生美滿，始終還要勇氣，面對各種未知，但Jason在第5部分，以最堅定的歌聲，唱出《對得起自己》、《逆流之歌》、《有天》及《最後晚餐》，而隨後他常常到訪的茶餐廳老闆訪問片段，則讓觀眾認識到Jason沒有偶像包袱的一面。

唱出整個人生的每一個重要環節後，Jason還不忘多謝自己，感謝所有粉絲以及幕後團隊，在唱過《金草莓》以及尚未推出的新歌《漂流木》後，Jason再以《沒有你我甚麼都不是》、《讚讚自己》、《後排慶功宴》及《Jeep》，以歌手身分答謝在他身旁的每一人，而當唱出《沒有你我甚麼都不是》時，Jason看到台下一片燈海，也被感動得湧動不已。

完成概念歌單後，Jason繼續滿足觀眾要求，在安歌環節，唱出《尊嚴》、《別來無恙》及《I Miss You》多首經典作品，為首場演出劃上圓滿句號。

（即時娛樂）