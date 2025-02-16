朱敏瀚做張振朗楊偲泳「電燈膽」 單身周嘉洛無意拍拖 (13:19)

《痞子無間道》演員周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚（朱仔）、何泳芍和李君妍等，昨晚（15日）錄影遊戲節目《大師兄新春感謝祭》，對戰由林溥來、區永權、李旻芳和吳幸美等組成的「東張西望隊」。

已是第4次上該節目的周嘉洛表示，每次都玩得很開心；朱仔指《獎門人》回歸，首集就是《痞子殿下》一齊上節目，所以對遊戲有信心，但失望今集沒「啜兵乓波」環節，笑言想和「東張女神」玩，因未玩過這遊戲。曾玩過啜兵乓波的周嘉洛說：「無得揀，我上次已好彩和林秀怡啜，我驚玩這個遊戲，怕過火。」提議他們兩個玩「啜兵乓波」，他們即耍手，表示沒意思、沒幸福。

問朱仔情人節如何度過？他表示與媽咪吃完火鍋煱後，去了張振朗家中看深夜重播的《反黑路人甲》，他說：「該劇雖然在深夜重播，但點擊不錯，所以我們影了張相放上社交平台 。」早前張振朗和楊偲泳行花市，他已做「電燈膽」，情人節他又做「第三者」，不怕阻住別人？朱仔說：「不會，振朗很歡迎，是他主動找我。」

為何不與緋聞女友陳曉華慶祝情人節？他表示媽咪是他最愛的女朋友，笑言情人節是商家想出來，他不會中計。周嘉洛自言是精明消費者，不會在情人節消費，為「斬腳趾避沙蟲」保持單身。

問他不羨慕別人有女朋友？他笑說：「不羨慕，他們都羨慕我，逍遙自在多開心，暫時無意拍拖，維持這狀態，無拘無束，無牽無掛。」問朱仔是否認同？朱仔稱自己現在也無牽無掛。

陳瀅被問到情人節如何度過？她表示在工作中度過，當日為劇集宣傳，拍了多條宣傳片，說：「工作到好夜，助手幫我買外賣，我心想情人節才不要吃外賣，但太累沒辦法，抱住3隻狗吃包，好慘，之後仍覺肚餓，所以上網叫外賣，我可以一個人食二人餐，（沒人約？）沒有，好彩宣傳劇集時，有粉絲送花給我。」

（即時娛樂）