文創處率業界參加柏林國際電影節 李駿碩《眾生相》入選「Panorama」單元 (14:40)

上圖左至右：文創處電影製作總監陳世敏﹑監製麥婉欣﹑文創處專員曾昭學及監製蔡浩泉。（大會提供）

文化體育及旅遊局文創產業發展處（文創處）與香港電影發展局，率領業界代表團參與第75 屆柏林國際電影節，並舉辦「香港之夜」招待會、邀請香港新進電影監製，參加合拍電影巿場及資助香港發行商作巿場展映等活動，以增加香港電影業人員在海外曝光機會，為香港電影開拓更多機會進入國際市場。代表團由文創處文創產業專員曾昭學率領，成員包括新進監製龍國瑤、麥婉欣和蔡浩泉等。

由文創處和電影發展局舉辦的「香港之夜」於2月14日柏林影展期間舉行，邀請來自世界各地參與影展的業界人士出席，期望透過活動，幫助香港電影人拓展國際人脈關係，締造更多合作機會。

香港導演劉韻文帶同她剛在辛丹斯電影節作世界首映的最新作品《花明渡》，參與柏林影展進行市場展映，並出席了「香港之夜」招待會。劉導演表示參與「香港之夜」讓她有機會跟歐洲不同電影人認識，是難得機會：「香港電影的製作和作品水準必須在國際市場上保持獨特地位，繼續秉承幾十年來高瞻遠矚視野和精神。 『香港之夜』不僅展示香港電影新動向及政府對業界支持，還在愉快氛圍中，促進與國際同業交流與合作。」

為開拓更多跨地域的合作機遇，文創處亦資助3位香港新進監製，包括《虎毒不》監製龍國瑤、《東風破》導演兼監製麥婉欣，以及《敗走麥城》監製蔡浩泉，參加合拍電影巿場，出席大會舉行的座談會、工作坊、招待會等，並就不同範疇議題，與不同地域的電影人深入討論交流。

文創處電影製作總監陳世敏亦在合拍電影巿場環節，介紹香港「歐亞文化交流電影製作資助計劃」，並與監製龍國瑤參加歐洲電影市場舉行的圓桌工作坊，分享香港拍攝經驗及優勢，讓國際業界對香港電影業有更多認識，為將來的合作建立基礎。

此外，由新進導演李駿碩編導的電影《眾生相》，獲選入今屆柏林電影節「Panorama」單元，並與男主角張迪文及一眾主創出席其世界首映，和當地觀眾及歐洲電影人交流。文創處亦資助香港電影發行商，在影展期間進行巿場展映，包括高先電影《虎毒不》及香港電影發展局資助，由銀都機構發行的《紅豆》，希望讓國際業界欣賞香港電影，促成交易機會。

影展期間，文創處亦與不同國際電影組織會面，包括意大利電影機構 Cinecittà、烏甸尼遠東電影節、日本映像產業振興機構（VIPO）、德國電影基金（German Federal Film Board）和韓國電影振興委員會（KOFIC），共同商討更多合作機遇。

（即時娛樂）