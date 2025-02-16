唐探1900｜周潤發偕近百跑友睇戲 聽證會血淚控訴夠震撼 (14:48)

周家怡﹑陳山聰﹑唐詩詠﹑黃翠如﹑蕭正楠和蔡一智都有捧場。（大會提供）

由王寶強﹑劉昊然及周潤發（發哥）合演的《唐探1900》已上映。日前發哥與一班朋友入場觀看，發哥首個出場畫面，全場報以掌聲，已經是第2次入場的潘耀明導演說：「除了看到大製作外，今次包羅萬有，還有一份昔日華人歷史，發哥表現淋漓盡致，帶起大家情緒。」

前來捧場的一班跑步好友包括：盧海鵬、劉江、苗僑偉、戚美珍、李司棋、張達明、黃日華、鄭則士、白茵、周家怡、方中信、蔡一智、陳山聰、唐詩詠、蕭正楠、黃翠如、梁家樹夫婦、潘耀明導演及音樂人陳輝陽等；完場燈亮一刻，人人報以掌聲，大家也被發哥一場全英語對白觸動神經。

入場觀眾均為飾演白堂主的發哥，在聽證會一場振振有詞全英語對白，道出1900年美國對華人社會不公所震撼，周家怡說：「發哥英文獨白一段好好看，演技正到不得了，完場不想離開。」蔡一智亦覺得聽證會一場特別深刻：「很久沒看過發哥細膩演出，王寶強笑位好多，好多演員做得好好。」

至於看過「唐探系列」的陳山聰道：「寶強哥一貫搞笑、幽默，今次多了發哥，以偵探跑角度，有點搞笑，輕鬆帶出華人血淚史。」唐詩詠大讚編劇將故事人物縱橫交錯，電影亦悲亦喜：「後面會看到心噏，特別發哥一場（聽證會）會令你個心『嗱住』。」黃翠如與蕭正楠除了是發哥鐵粉外，亦因在網上看了好多《唐探1900》信息，期待已久入場欣賞。

第一次坐下欣賞全片的發哥，看完後感到十分開心，並公開稱讚導演陳思誠：「陳導將輕鬆、懸疑、歷史情懷等不同元素放在一起，影片層次鮮明，內容包羅萬有，陳思誠導演是十分聰明的。」

對於觀眾網民也一致認為他交出亮麗成績，尤其是一幕又長的全英語對白，令人激賞。發哥說：「確實做了不少事前準備，包括預先自拍一條演出片段，讓導演知道我大概會如何處理這場戲的演出，到正式拍攝時更加順利。」

（即時娛樂）