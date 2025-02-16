「華納三寶」陳蕾洪嘉豪MC跳唱炒熱氣氛 湯令山黑眼淚夠搶眼 (14:57)

陳蕾、張蔓姿、Kiri T、moon tang、Nancy，以女團姿態跳唱薛凱琪的《886》；輪到男團洪嘉豪、MC、Gareth.T 、Lewsz、Gordon Flanders唱郭富城的《Para Para Sakura》，粉絲非常興奮。（劉永銳攝）

華納眾歌手對演出表示好開心，齊聲表示跳舞是最難掌握。（劉永銳攝）

MC﹑陳蕾和洪嘉豪昨晚載歌載舞炒熱氣氛，湯令山（右下圖）戴黑超畫了兩行黑眼淚，造型甚搶眼。（劉永銳攝）

《Katch Our Life WARNER! GO!》昨晚（15日）假亞博舉行，華納唱片近乎總動員演出，共12個歌手樂隊單位參與，包括Dear Jane、陳蕾、洪嘉豪、MC張天賦、Gareth.T（湯令山）、Gigi（張蔓姿）、Kiri T、moon tang、Zpecial、Lewsz、Nancy Kwai（歸綽嶢）、Gordon Flanders 。

打頭陣出場是陳蕾、MC、洪嘉豪、Dear Jane合唱《妖治時代》，粉絲甫見偶像現身就興𡚒狂叫，接著陳蕾與Dear Jane合唱《Yellow Fever》更Rock爆全場。

這晚表演精心安排，突出每位歌手才華，而且Crossover令觀眾耳目一新！Lewsz與陳蕾彈結他，Gigi彈Keyboard一齊夾Band、洪嘉豪彈琴與Nancy伴唱《Let go》、Gordon Flanders彈結他與洪嘉豪合唱《逆時車站》，都帶給粉絲很多驚喜，贏得不少歡呼聲。

這晚Gareth.T 更以很特別造型出現，戴黑超畫了兩行黑眼淚！到下半場「華納三寶」陳蕾、洪嘉豪、MC出場唱《Frenemy》，炒熱現場氣氛，當三寶又唱又跳《二損一》時，更將音樂會推到最高潮，其後熒幕出現「華納高層」誓言要挑戰眾歌手底線，要男女歌手分組成男、女團跳唱組合。

陳蕾、Gigi張蔓姿、Kiri T、moon tang、Nancy，以女團姿態跳唱薛凱琪的《886》，觀眾歡呼聲不絕，輪到男團洪嘉豪、MC、Gareth.T 、Lewsz、Gordon Flanders唱郭富城的《Para Para Sakura》，熱血沸騰粉絲非常興奮。

至於Dear Jane、Zpecial就似乎獲皇恩浩蕩，免他們跳舞，一齊唱鄭秀文《煞科》，觀眾情緒高漲。最後歌手們「大晒冷」，12組歌手及樂隊出場唱Medley，更向現場觀眾派禮物反應熱烈。

演唱會結束後，華納眾歌手對演出表示好開心，齊聲表示跳舞是最難掌握，事前練習很久，昨晚原來是Nancy Kwai生日，在工作中度過不時收到生日祝福。

（即時娛樂）