太陽巡迴演出澳門站 翻唱《月亮代表我的心》冧粉絲 (16:12)

太陽演唱了BigBang經典歌曲串燒，又以他的人氣名曲《RINGA LINGA》將全晚氣氛推向高潮。（大會提供）

太陽在演唱《I NEED A GIRL》時，走到觀眾席與粉絲近距離互動，更翻唱經典情歌《月亮代表我的心》，作為送給粉絲的特別禮物。（大會提供）

韓國男團BigBang成員太陽，去年再次展開個人巡迴演出《THE LIGHT YEAR》，2月初在首爾舉行了安歌場演出，為粉絲帶來2025年的精彩開端！

一連兩日在銀河綜藝館舉行的《TAEYANG 2025 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN MACAU》首場澳門演出，已於昨晚（15日）順利舉行，對粉絲來說是最甜蜜情人節禮物。演出中，太陽傾力演唱多首他的經典歌曲，包括《VIBE》、《ONLY LOOK AT ME》和《WEDDING DRESS》等。

適逢情人節翌日，太陽特別準備浪漫驚喜，不單在演唱《I NEED A GIRL》時，走到觀眾席與粉絲近距離互動，更翻唱經典情歌《月亮代表我的心》，作為送給粉絲的特別禮物。他表示自己非常喜歡這首金曲，歌詞貼切地表達他對粉絲們心意。

太陽又演唱了BigBang經典歌曲串燒，又以他的人氣名曲《RINGA LINGA》將全晚氣氛推向高潮。在安歌環節中，粉絲們也沒有忘記與太陽的浪漫約定，以大合唱《月亮代表我的心》來替代安歌口號，這個回應讓太陽感到溫馨又感動。太陽表示在後台聽到粉絲歌聲，非常動容，承諾不會讓大家久等，定將繼續以更好音樂和舞台，答謝粉絲支持。

（即時娛樂）