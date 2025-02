太陽巡迴演出澳門站 翻唱《月亮代表我的心》冧粉絲 (16:12)

韓國男團BigBang成員太陽,去年再次展開個人巡迴演出《THE LIGHT YEAR》,2月初在首爾舉行了安歌場演出,為粉絲帶來2025年的精彩開端!

一連兩日在銀河綜藝館舉行的《TAEYANG 2025 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN MACAU》首場澳門演出,已於昨晚(15日)順利舉行,對粉絲來說是最甜蜜情人節禮物。演出中,太陽傾力演唱多首他的經典歌曲,包括《VIBE》、《ONLY LOOK AT ME》和《WEDDING DRESS》等。

適逢情人節翌日,太陽特別準備浪漫驚喜,不單在演唱《I NEED A GIRL》時,走到觀眾席與粉絲近距離互動,更翻唱經典情歌《月亮代表我的心》,作為送給粉絲的特別禮物。他表示自己非常喜歡這首金曲,歌詞貼切地表達他對粉絲們心意。

太陽又演唱了BigBang經典歌曲串燒,又以他的人氣名曲《RINGA LINGA》將全晚氣氛推向高潮。在安歌環節中,粉絲們也沒有忘記與太陽的浪漫約定,以大合唱《月亮代表我的心》來替代安歌口號,這個回應讓太陽感到溫馨又感動。太陽表示在後台聽到粉絲歌聲,非常動容,承諾不會讓大家久等,定將繼續以更好音樂和舞台,答謝粉絲支持。

