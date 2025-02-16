湯怡發火公審老公 不滿麥秋成忘記情人節：真係烚下烚下 (18:02)

湯怡和老公麥秋成婚後育有囡囡「麥QQ」，一家三口不時在社交平台放閃曬溫情，不過昨天（15日）湯怡罕有地在社交平台撰長文，開火窒老公麥秋成，原來麥秋成忘記了前天（14日）是情人節，湯怡嬲嬲豬寫道：「有無人會唔記得情人節？有！原來真係有！佢叫麥秋成！大膽嘅佢由頭到尾約都無約過我，前晚自己匿埋又忟又唔開心咗一晚。」

然後湯怡記錄她和老公在車廂內的對話，對於情人節，麥秋成直言「我真係醒唔起」，然後麥秋成撲火急補鑊冧老婆，但似乎太遲，湯怡寫道：「我唔需要花﹑唔需要禮物﹑亦唔需要燭光晚餐，只想大家抽時間，見個面拍個拖食個飯傾下生活鎖（瑣）碎事，用錢買唔到嘅嘢，先係最珍貴。」

不過湯怡亦憶起森美主持的電台節目，有個環節叫「你知道唔知道有人掛住你」，她寫道：「有位聽眾好似結婚周年，但另一半忘記咗，另一半當然嬲到傻咗啦﹗但森美大哥問『點解你唔提下佢呢？你揀自己嬲自己唔開心，定提完佢之後大家都開心？』

可能有人會覺得『提佢先記得就無意思啦！』係嘅，以前嘅我一定會係咁諗，但今次嘗試換一換角度，原來事情可以好變得美好，尋晚拍完拖，今日早收工中午再打咗個邊爐，開心咗兩日。

男又好女又好，忙起上嚟，真係有機會唔記得，麥秋成就係一個好好嘅樣板，如果我唔表達唔提佢，等佢自己估自己諗，嬲豬完大家阻口阻面，有咩謂（為）呢？相處係一門學問，每天也在學習，大家一齊解決問題，總比製造問題好百倍。

平時Google Calendar提佢好多嘢，佢都mark低好多嘢㗎，但就係無提佢幾時係情人節，唔緊要，今年我提咗你@mcshing（麥秋成），請問你而家需要mark定出年2月14號嗎？或者咁，我提埋你就嚟結婚周年先丫okay？#愛在蜜園 #麥生真係烚下烚下

#情人節快樂 #happyvalentinesday #好難唔嬲 #但嬲有咩用 #唔想多條皺紋」。

（即時娛樂）